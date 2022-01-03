Перед таким навпаки ставлять високі ставки і всіх запрошують в свій банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2024 20:04
Додано: П'ят 06 вер, 2024 09:49
Re: А-Банк
А-банк принимает СЭП на выходных?
Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:05
Re: А-Банк
Так
Додано: П'ят 06 вер, 2024 14:04
щось в лісі здохло
АБанка запросила підтведження емейла
комусь ще приходило?
в кінці подякувало
Додано: П'ят 06 вер, 2024 14:55
прийшло теж.
але кінця/подяки не було
при спробі перейти за посиланням виявилось, що лінк веде на якийсь стрьомний (на думку моєго гаджета чи браузерів) ресурс з протермінованими сертифікатами безпеки.
Може базу банку хакнули і продовжують дозбирати інфу та робити якісь рухи коштів? - й тому у багатьох користувачів відносно одномоментно з'явилася якась дичина ...
Додано: П'ят 06 вер, 2024 17:38
Приходило, давненько уже.
Клацнул по ссылке "Да, подтверждаю, это мой е-маил" - перекинуло на страницу "спасибо, что подтвердили свой е-маил".
Но это не помогло. Пару недель назад пришло такое же письмо - запрос подтвердить е-маил.
По ходу, смузихлёбы (не будем показывать пальцем на Сенс ) добрались и до этого шапито.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 21:26
Приходило, і потрапило прямісінько до спаму.
Запитав в підтримці, підтвердили, що це дійсно від них.
Бо й насправді, посилання в листі ведуть на якийсь лівий трекінговий сайт.
Це не означає, що воно не від банку, просто банк замовив таку послугу. Але поглядом від шахраїв вже не відрізнити.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 21:36
Цікавий відгук на мінфіні:
Як видно із подальшої переписки, банк ще й знімає з цього ліміту кошти на користь виконавчої служби. Якщо правда, то це просто крадіжка із використанням службового становища. До речі, виконавець може піти як співучасник, хоча може заявити, що гадки не мав, що кошти крадені.
Хоча деталей малувато, схоже, що потерпілий чогось не договорює.
Додано: Пон 09 вер, 2024 20:09
Чи буде кешбек по віртуальній карті Вигода якщо сплатити на сайті Портмоне за комунальні?
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