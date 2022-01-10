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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 08:24
M-Audio написав:
Цікавий відгук на мінфіні:
после того как они заблокировали ФОП карту они открыли на ней кредитный лимит 200000 и тут же заблокировали сумму арестованную исполнителем. Тобишь даже если у вас нет денег и вы спокойны, знайте Абанк любезно даст вам без вашего согласия в одностороннем порядке кредит в угоду исполнителя.
Як видно із подальшої переписки, банк ще й знімає з цього ліміту кошти на користь виконавчої служби. Якщо правда, то це просто крадіжка із використанням службового становища. До речі, виконавець може піти як співучасник, хоча може заявити, що гадки не мав, що кошти крадені.
Хоча деталей малувато, схоже, що потерпілий чогось не договорює.
А може повністю бреше. Бо реакція на власну образу у кожної людини своя. Може думає - ви мені підісрали з блокуванням, тоді я вам підісру вашу репутацію
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Додано: Вів 10 вер, 2024 08:37
Игорь Алексеевич написав: V2 написав: Игорь Алексеевич написав:
Эти 30тыс. проводил через терминал в стоматологии.
З якою періодичністю відбувались такі операції?
Один раз, в основном в мес.не больше 7тыс.грн по кредитке проходило.
Достаточно зайти на сайт минфина и там у всех с конца месяца одна и та же проблема. Деньги заблокированы и не отдают. У меня хотя бы лучшая ситуация, банк забл.счета на которых моих личных 000грн, только кредитные. Вот поэтому и интересная ситуация получается. Обычно опускают кредитку до 000грн и потом после последн. платежа блокируют счет.
А у меня получается по графику надо платить в конце сентября за кредитку, а они все заглючили и не выходят на связь. Только в отделении что то хотят помочь, но и им головной офис ничего не отвечает. Они и сами в отделении не понимают, что и как.
Зізнайтесь, ви ж в тому стомат кабінеті не зуби кожного місяця лікували? Якщо є можливість поспілкуйтеся з власникоом того терміналу, або може з іншими клієнтами які так само "лікувалися". Може ті люди і люди на Мінфіні - одні й ті самі особи )
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Додано: Вів 10 вер, 2024 08:58
1finanсier написав:
А може повністю бреше. Бо реакція на власну образу у кожної людини своя. Може думає - ви мені підісрали з блокуванням, тоді я вам підісру вашу репутацію
На минфине есть благодарности в адрес банки. А может это подставные?. А то у нас если критика, то подстава, а благодарность всё в норме в банке.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:00
1finanсier написав:
Зізнайтесь, ви ж в тому стомат кабінеті не зуби кожного місяця лікували?
Не каждый месяц, но за год вышло под 200тыс. Или вы отстали от цен в стоматологии...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:38
Игорь Алексеевич написав: 1finanсier написав:
Зізнайтесь, ви ж в тому стомат кабінеті не зуби кожного місяця лікували?
Не каждый месяц, но за год вышло под 200тыс. Или вы отстали от цен в стоматологии...
Здається саме тут треба шукати причину блокування. Бо напевно фінмону підозріло стало саме такі лікування зубів на 200 тис.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:40
Панове, а таке може глупе питання. Якщо обрав категорію кешбека "магазини краси" - то кешбек нарахується як а сплатою Зеленою карткою так і карткою АТБ? Чи по картці АТБ нараховуються лише продукти і АТБшні знижки, а в магазинах краси потрібно розраховуватися Зеленою?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:25
1finanсier написав:
Здається саме тут треба шукати причину блокування. Бо напевно фінмону підозріло стало саме такі лікування зубів на 200 тис.
200тыс не с одной карты А банки. Расчитывался и др. картами банка. Всё намного проще я думаю. Переводил от фина с райфа на А банк остаток 100 дол. Правла это было в начале года. Думаю от туда пошли корни. Хотя на Минфине смотрю глючат по разным причинам. Найти логику мышления у фина в А банке - тяжело. Меня просто блоконули даже я там не имел личных средств. А только кредитка была.
Кстати у супруги есть суд. долг, так банк налил 100тыс. и дал оплату частями. Уже воспользовались оплатами частями и банк не глючит.
У меня есть все документы, все чисто и глюк.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 10 вер, 2024 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:43
Игорь Алексеевич написав: 1finanсier написав:
Здається саме тут треба шукати причину блокування. Бо напевно фінмону підозріло стало саме такі лікування зубів на 200 тис.
200тыс не с одной карты А банки. Расчитывался и др. картами банка. Всё намного проще я думаю. Переводил от фина с райфа на А банк остаток 100 дол. Правла это было в начале года. Думаю от туда пошли корни. Хотя на Минфине смотрю глючат по разным причинам. Найти логику мышления у фина в А банке - тяжело. Меня просто блоконули даже я там не имел личных средств. А только кредитка была.
Кстати у супруги есть суд. долг, так банк налил 100тыс. и дал оплату частями. Уже воспользовались оплатами частями
Так що з оплатою в portmone карткою вигода-кешбек буде?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:37
1finanсier написав:
Панове, а таке може глупе питання. Якщо обрав категорію кешбека "магазини краси" - то кешбек нарахується як а сплатою Зеленою карткою так і карткою АТБ?
Буде кешбек чим не плати.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:27
Ой+ написав: 1finanсier написав:
Панове, а таке може глупе питання. Якщо обрав категорію кешбека "магазини краси" - то кешбек нарахується як а сплатою Зеленою карткою так і карткою АТБ?
Буде кешбек чим не плати.
Вигода в Portmone?
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