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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:34

Re: А-Банк

  1finanсier написав:Панове, а таке може глупе питання. Якщо обрав категорію кешбека "магазини краси" - то кешбек нарахується як а сплатою Зеленою карткою так і карткою АТБ? Чи по картці АТБ нараховуються лише продукти і АТБшні знижки, а в магазинах краси потрібно розраховуватися Зеленою?
Обидві
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:37

Re: А-Банк

Я місяць тому платив 1900 грн на мобілку за рік. Заблокували платіж. Подзвонив на горячку. Поповнюю власний номер. Він є банківським. У чрму справа? Пройшло після цього. Хоча перед цим платив за електроенергію 6000 питань не було. Дивні люди
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:31

  1finanсier написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  1finanсier написав:Зізнайтесь, ви ж в тому стомат кабінеті не зуби кожного місяця лікували?
Не каждый месяц, но за год вышло под 200тыс. Или вы отстали от цен в стоматологии...

Здається саме тут треба шукати причину блокування. Бо напевно фінмону підозріло стало саме такі лікування зубів на 200 тис.

Шановні форумчани, можливо буде корисним матеріал
Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
Ірина_
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