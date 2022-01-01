Обидві
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 12:34
Re: А-Банк
Додано: Вів 10 вер, 2024 12:37
Re: А-Банк
Я місяць тому платив 1900 грн на мобілку за рік. Заблокували платіж. Подзвонив на горячку. Поповнюю власний номер. Він є банківським. У чрму справа? Пройшло після цього. Хоча перед цим платив за електроенергію 6000 питань не було. Дивні люди
Додано: Вів 10 вер, 2024 13:31
Шановні форумчани, можливо буде корисним матеріал
Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
Додано: Вів 10 вер, 2024 14:43
Re: А-Банк
Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.
Додано: Вів 10 вер, 2024 15:54
Re: А-Банк
Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.
Додано: Вів 10 вер, 2024 16:15
Спробуйте поповнити рах-ки на 61К грн/міс з картки тещі, і зрозумієте як насправді вам раді ))
Додано: Вів 10 вер, 2024 20:15
Ещё не вечер. Народ думает, если оформил депозит, то фин. не заглючит. Опять же читаем минфин, там у людей и депозиты заглючили.))
***Вже місяць чекаю на вивід коштів
Viraoleksiivna
9 сентября 2024, 22:43
Після розриву ділових відносин с, а банком не виводять кошти вже цілий місяць.
Також був невеликий депозит в розмірі 1000 грн.****
Додано: Вів 10 вер, 2024 20:27
Писав повідомлення про цей випадок в іншу тему, і прочитав відгук уважніше. Картина, на мою думку, склалась така: після отримання запиту від виконавчої служби банк терміново встановив на картці кредитний ліміт, і заблокував кошти, хоча списання не здійснював. Дуже цікава ситуація. Банк стверджує, що кредитний ліміт було встановлено за кілька хвилин до отримання запиту, але безглузде і незаконне блокування кредитних коштів повністю спростовує цю версію.
Оскільки всі процеси і строки в банку обчислюються по даті авторизації, виходить, що клієнт має або погасити цей "борг" (не знаю, чи є там пільговий період на картках ФОП), або сплачувати відсотки за користування "кредитом", навіть якщо гроші з рахунку не списувались. Звісно, якщо клієнт погасть "кредит", то на рахунку з'являться власні кошти, які можна буде списати на виконання запиту виконавчої служби. Ну а в протилежному випадку -- відсотковий дохід, а може й штрафи з пенями -- зайвим для банку теж не буде. Чи зможе людина домогтися скасування -- не впевнен.
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