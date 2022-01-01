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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 12:34
1finanсier написав:
Панове, а таке може глупе питання. Якщо обрав категорію кешбека "магазини краси" - то кешбек нарахується як а сплатою Зеленою карткою так і карткою АТБ? Чи по картці АТБ нараховуються лише продукти і АТБшні знижки, а в магазинах краси потрібно розраховуватися Зеленою?
Обидві
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:37
Я місяць тому платив 1900 грн на мобілку за рік. Заблокували платіж. Подзвонив на горячку. Поповнюю власний номер. Він є банківським. У чрму справа? Пройшло після цього. Хоча перед цим платив за електроенергію 6000 питань не було. Дивні люди
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:31
1finanсier написав: Игорь Алексеевич написав: 1finanсier написав:
Зізнайтесь, ви ж в тому стомат кабінеті не зуби кожного місяця лікували?
Не каждый месяц, но за год вышло под 200тыс. Или вы отстали от цен в стоматологии...
Здається саме тут треба шукати причину блокування. Бо напевно фінмону підозріло стало саме такі лікування зубів на 200 тис.
Шановні форумчани, можливо буде корисним матеріалЗаблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:43
Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 вер, 2024 15:54
Игорь Алексеевич написав:
Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.
Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.
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Investor_K
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Додано: Вів 10 вер, 2024 16:15
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.
Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.
Спробуйте поповнити рах-ки на 61К грн/міс з картки тещі, і зрозумієте як насправді вам раді ))
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:15
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.
Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.
Ещё не вечер. Народ думает, если оформил депозит, то фин. не заглючит. Опять же читаем минфин, там у людей и депозиты заглючили.))
***Вже місяць чекаю на вивід коштів
Viraoleksiivna
9 сентября 2024, 22:43
Після розриву ділових відносин с, а банком не виводять кошти вже цілий місяць.
Також був невеликий депозит в розмірі 1000 грн.****
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:27
1finanсier написав:
А може повністю бреше. Бо реакція на власну образу у кожної людини своя.
Писав повідомлення про цей випадок в іншу тему, і прочитав відгук уважніше. Картина, на мою думку, склалась така: після отримання запиту від виконавчої служби банк терміново встановив на картці кредитний ліміт, і заблокував кошти, хоча списання не здійснював. Дуже цікава ситуація. Банк стверджує, що кредитний ліміт було встановлено за кілька хвилин до отримання запиту, але безглузде і незаконне блокування кредитних коштів повністю спростовує цю версію.
Оскільки всі процеси і строки в банку обчислюються по даті авторизації, виходить, що клієнт має або погасити цей "борг" (не знаю, чи є там пільговий період на картках ФОП), або сплачувати відсотки за користування "кредитом", навіть якщо гроші з рахунку не списувались. Звісно, якщо клієнт погасть "кредит", то на рахунку з'являться власні кошти, які можна буде списати на виконання запиту виконавчої служби. Ну а в протилежному випадку -- відсотковий дохід, а може й штрафи з пенями -- зайвим для банку теж не буде. Чи зможе людина домогтися скасування -- не впевнен.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 22:16
Amethyst написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает.
Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.
Спробуйте поповнити рах-ки на 61К грн/міс з картки тещі, і зрозумієте як насправді вам раді ))
навіть СЕПом чи затягнути своїм аБанківським р2р-сервісом - теж не комільфо ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 10 вер, 2024 22:43
flysoulfly написав:
Amethyst написав: Investor_K написав:
Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.
Спробуйте поповнити рах-ки на 61К грн/міс з картки тещі, і зрозумієте як насправді вам раді ))
навіть СЕПом чи затягнути своїм аБанківським р2р-сервісом - теж не комільфо ?
по р2р, навіть рідним сервісом між клієнтами Шапіта
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Amethyst
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