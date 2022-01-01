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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 00:46

  Investor_K написав:Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.

А як вже вони будуть раді, коли повернуть -30%. Будете улюбленим клієнтом, але не довго.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 02:01

  Игорь Алексеевич написав:Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.


Через кассу абанка не делали большие пополнения на свои монобанковские карты ?
Это я к чему - то что для моно может быть и не страшно, абанка (видя доступную ему кассовую информацию об операциях по клиенту монобанка) может посчитать человека с определенным поведением неблагонадежым и от греха подальше его послать из абанки.
Все может быть. :roll:
a77
 
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