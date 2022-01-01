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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2024 00:46
Investor_K написав:
Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.
А як вже вони будуть раді, коли повернуть -30%. Будете улюбленим клієнтом, але не довго.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 02:01
Игорь Алексеевич написав:
Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.
Через кассу абанка не делали большие пополнения на свои монобанковские карты ?
Это я к чему - то что для моно может быть и не страшно, абанка (видя доступную ему кассовую информацию об операциях по клиенту монобанка) может посчитать человека с определенным поведением неблагонадежым и от греха подальше его послать из абанки.
Все может быть.
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