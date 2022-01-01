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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 00:46

  Investor_K написав:Я на днях здійснив обмін валюти і оформив депозит 2,1%. мені поки раді. Бо маю у них депозит. Працюю. Сплачую податки.

А як вже вони будуть раді, коли повернуть -30%. Будете улюбленим клієнтом, але не довго.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 02:01

  Игорь Алексеевич написав:Интересный события просходят в этом банке. Уже вторую неделю на минфине люди каждый день сообщают, что банк заглючил деньги и не отдает. Связаться с кол центром не возможно, т к. отключил входящие звонки от этих клиентов.


Через кассу абанка не делали большие пополнения на свои монобанковские карты ?
Это я к чему - то что для моно может быть и не страшно, абанка (видя доступную ему кассовую информацию об операциях по клиенту монобанка) может посчитать человека с определенным поведением неблагонадежым и от греха подальше его послать из абанки.
Все может быть. :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:23

Re: А-Банк

  a77 написав:Через кассу абанка не делали большие пополнения на свои монобанковские карты ?
Вообще не делал. Из моно на а - банку пополнял иногда кредитку и то там суммы были в месяц не более 5-10тыс. грн.
Одним словом а - банку наверное наклонил НБУ и он активно начал многих ежедневно глючить. За три недели не один банк такой шмон не делал по фину, как а - банка. Глючат и сразу отключают от гор. линии, в отделениях тоже ничего обьяснить не могут. Там говорят пишите заяву и вам ответят через 45 дней.((
При этом деньги людям не возвращают, ждут наверное когда чел обратится в суд. А суды начинают рассматривать такие дела через два мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:29

Re: А-Банк

Мені пропонують збільшити кредитний ліміт. Відмовився.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:34

  Investor_K написав:Мені пропонують збільшити кредитний ліміт. Відмовився.
А что вы теряете от увелечения кред. лимита?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Мені пропонують збільшити кредитний ліміт. Відмовився.
А что вы теряете от увелечения кред. лимита?

Ніколи не брав у борг. Нікому нічого не винен.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:02

Имею возможность купить козу но не имею желания

После прочтения отпала охота "пополниться"))))
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:11

Начался новый день и очередное сообщение на минфине от клиента банка.

***Банк не виконує зобов’язання на закриття рахунку і переведення залишків коштів до іншого банку і
Роман Бондаренко
11 сентября 2024, 8:58
03.09.2024 р я надіслав до банку заяву про закриття рахунку і переведення залишку коштів до іншого банку.Документи прийняті і по часу було повідомлено у 7 м календарних днів буде перерахування залишку коштів до іншого банку.Строк вже пройшов, коштів немає.Банк включив бота і перестає спілкуватись.Коли телефоную, то також включають бота.Є побоювання про шахраювання з боку банку і маніпулювання.Банк, виконуй свої зобов’язання!!!***

У всех клиентов по одной схеме - глюк и выключают общение с гор. линией. Куда далее обращаться - клиенты не знают. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:26

  Игорь Алексеевич написав:Начался новый день и очередное сообщение на минфине от клиента банка.

***Банк не виконує зобов’язання на закриття рахунку і переведення залишків коштів до іншого банку і
Роман Бондаренко
11 сентября 2024, 8:58
03.09.2024 р я надіслав до банку заяву про закриття рахунку і переведення залишку коштів до іншого банку.Документи прийняті і по часу було повідомлено у 7 м календарних днів буде перерахування залишку коштів до іншого банку.Строк вже пройшов, коштів немає.Банк включив бота і перестає спілкуватись.Коли телефоную, то також включають бота.Є побоювання про шахраювання з боку банку і маніпулювання.Банк, виконуй свої зобов’язання!!!***

У всех клиентов по одной схеме - глюк и выключают общение с гор. линией. Куда далее обращаться - клиенты не знают. :twisted:
Ну у чувака вже хоча б є, що відправити зі скаргою в НБУ 8)
Amethyst
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