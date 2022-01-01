А як вже вони будуть раді, коли повернуть -30%. Будете улюбленим клієнтом, але не довго.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2024 00:46
Додано: Сер 11 вер, 2024 02:01
Через кассу абанка не делали большие пополнения на свои монобанковские карты ?
Это я к чему - то что для моно может быть и не страшно, абанка (видя доступную ему кассовую информацию об операциях по клиенту монобанка) может посчитать человека с определенным поведением неблагонадежым и от греха подальше его послать из абанки.
Все может быть.
Додано: Сер 11 вер, 2024 09:23
Re: А-Банк
Вообще не делал. Из моно на а - банку пополнял иногда кредитку и то там суммы были в месяц не более 5-10тыс. грн.
Одним словом а - банку наверное наклонил НБУ и он активно начал многих ежедневно глючить. За три недели не один банк такой шмон не делал по фину, как а - банка. Глючат и сразу отключают от гор. линии, в отделениях тоже ничего обьяснить не могут. Там говорят пишите заяву и вам ответят через 45 дней.((
При этом деньги людям не возвращают, ждут наверное когда чел обратится в суд. А суды начинают рассматривать такие дела через два мес.
Додано: Сер 11 вер, 2024 10:29
Re: А-Банк
Мені пропонують збільшити кредитний ліміт. Відмовився.
Додано: Сер 11 вер, 2024 10:34
Додано: Сер 11 вер, 2024 10:35
Додано: Сер 11 вер, 2024 11:02
Имею возможность купить козу но не имею желания
После прочтения отпала охота "пополниться"))))
Додано: Сер 11 вер, 2024 11:11
Начался новый день и очередное сообщение на минфине от клиента банка.
***Банк не виконує зобов’язання на закриття рахунку і переведення залишків коштів до іншого банку і
Роман Бондаренко
11 сентября 2024, 8:58
03.09.2024 р я надіслав до банку заяву про закриття рахунку і переведення залишку коштів до іншого банку.Документи прийняті і по часу було повідомлено у 7 м календарних днів буде перерахування залишку коштів до іншого банку.Строк вже пройшов, коштів немає.Банк включив бота і перестає спілкуватись.Коли телефоную, то також включають бота.Є побоювання про шахраювання з боку банку і маніпулювання.Банк, виконуй свої зобов’язання!!!***
У всех клиентов по одной схеме - глюк и выключают общение с гор. линией. Куда далее обращаться - клиенты не знают.
Додано: Сер 11 вер, 2024 11:26
Ну у чувака вже хоча б є, що відправити зі скаргою в НБУ
|