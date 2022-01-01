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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:20

  adj написав:Чому ніхто не подає заяву на отримання грошей готівкою на касі плюс екстра лист в НБУ що банк розриває відносини, була подана заява на виплату в касі, і все одно не виплачують.

Буде більше таких штрафів, ніж за слабий фін.мон - швидше виправляться

Може на обліковування на позабалансовому рахунку?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:29

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Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:37

  NO PASARAN написав:Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)

Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс
Amethyst
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