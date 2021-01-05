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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2024 12:20
adj написав:
Чому ніхто не подає заяву на отримання грошей готівкою на касі плюс екстра лист в НБУ що банк розриває відносини, була подана заява на виплату в касі, і все одно не виплачують.
Буде більше таких штрафів, ніж за слабий фін.мон - швидше виправляться
Може на обліковування на позабалансовому рахунку?)
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:29
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
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NO PASARAN
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:37
NO PASARAN написав:
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
Там на все однакове і разом -- нашару: С̶Е̶П̶ р2р -- 100К/міс, р̶2̶р̶ СЕП -- 20К/міс
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 11 вер, 2024 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 14:17
Amethyst написав: NO PASARAN написав:
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс
Стосовно р2р впевнені?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 15:20
Amethyst написав: NO PASARAN написав:
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс
Часом не навпаки?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 15:40
Amethyst написав: NO PASARAN написав:
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс
А якщо депозит у когось 300к - як безналом вийти безкоштовно за пару днів? (без каси)
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Додано: Сер 11 вер, 2024 16:17
novichok написав: Amethyst написав: NO PASARAN написав:
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс
Часом не навпаки?
Йооо, точно, навпаки. Перепрошую. Виправив
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Додано: Нед 15 вер, 2024 15:07
Коллеги, нужна ваша консультация.
Забирал посылку на Новой почте с наложенным платежом.
Раньше они разбивали сумму на две оплаты: наложенный платёж, который проводился как перевод с карты на карту, и оплата доставки (с МСС "почтовые услуги")
Но в этот раз оплата была одна. Спросил, можно ли оплатить наложенный платёж наличкой, а доставку картой? Сотрудница ответила, что можно, но насколько я понял, разбила этот платёж вручную.
Оплатил Зелёной картой в минус. Смотрю выписку - получатель "NovaPay", МСС-код "Переказ на картку".
Вопрос: будет ли комиссия как за перевод кредитных денег на другую карту? и будет ли вылет из грейса?
(на данный момент в выписке комиссии нет. Но не появится ли она после проводки операции по счёту?)
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