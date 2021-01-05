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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:20

  adj написав:Чому ніхто не подає заяву на отримання грошей готівкою на касі плюс екстра лист в НБУ що банк розриває відносини, була подана заява на виплату в касі, і все одно не виплачують.

Буде більше таких штрафів, ніж за слабий фін.мон - швидше виправляться

Може на обліковування на позабалансовому рахунку?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:29

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Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:37

  NO PASARAN написав:Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)

Там на все однакове і разом -- нашару: С̶Е̶П̶ р2р -- 100К/міс, р̶2̶р̶ СЕП -- 20К/міс
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 11 вер, 2024 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:17

  Amethyst написав:
  NO PASARAN написав:Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)

Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс

Стосовно р2р впевнені?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:20

  Amethyst написав:
  NO PASARAN написав:Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)

Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс

Часом не навпаки?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:40

  Amethyst написав:
  NO PASARAN написав:Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)

Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс

А якщо депозит у когось 300к - як безналом вийти безкоштовно за пару днів? (без каси)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:17

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  NO PASARAN написав:Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)

Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс

Часом не навпаки?

Йооо, точно, навпаки. Перепрошую. Виправив :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 15:07

Коллеги, нужна ваша консультация.

Забирал посылку на Новой почте с наложенным платежом.
Раньше они разбивали сумму на две оплаты: наложенный платёж, который проводился как перевод с карты на карту, и оплата доставки (с МСС "почтовые услуги")
Но в этот раз оплата была одна. Спросил, можно ли оплатить наложенный платёж наличкой, а доставку картой? Сотрудница ответила, что можно, но насколько я понял, разбила этот платёж вручную.

Оплатил Зелёной картой в минус. Смотрю выписку - получатель "NovaPay", МСС-код "Переказ на картку".

Вопрос: будет ли комиссия как за перевод кредитных денег на другую карту? и будет ли вылет из грейса?

(на данный момент в выписке комиссии нет. Но не появится ли она после проводки операции по счёту?)
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:15

Driver Нет.Не будет.Тоже платил так.У них там так пишут.Но платеж проходит как обычная покупка.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:28

Новий логотип
https://minfin.com.ua/ua/2024/09/16/135410278/

10М на редизайн ))
greenozon
 
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