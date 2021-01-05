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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 20:59
Піару вчились в кацапів. "Цінуємо стосунки" саме в той час, коли наймасовіший потік скарг на примусовий розрив відносин та іншу дичину саме в галузі стосунків.
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