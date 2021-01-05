|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 20:59
Піару вчились в кацапів. "Цінуємо стосунки" саме в той час, коли наймасовіший потік скарг на примусовий розрив відносин та іншу дичину саме в галузі стосунків.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3138
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18
M-Audio
Гравіс (`) - знак слабкого
наголосу quadro_tony_da
У Вас якийсь квест, щоб зібрати усі відомі граблі у всіх банках?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8554
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:27
klug
я лять сидів годину вибирав по всіх магазах де дешевше купити
і як результат купив дорожче
не моя вина, а сайту
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31
quadro_tony_da написав:
попередження всім хто буде купувати на Bigl.ua
а-Банк дає за нього кешбек 3% але виявилось що....
в аппці, там де картка -"налаштування" -"зовнішні перекази" опцію було відключено ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5348
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1704 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:33
flysoulfly включена звісно
не знав про таку опцію
дякую
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:39
quadro_tony_da написав:flysoulfly
включена звісно
не знав про таку опцію
дякую
та не факт, що воно спрацює
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5348
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1704 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:49
виходить, цей платіж в 12к також не зарахується в щомісячні трати, мінімум 25к по карті еліт щоб не платити за обслуговування
оце я влип
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1341
|465860
|
|
|1403
|663335
|
Пон 16 вер, 2024 22:56
melkh
|
|101
|37311
|
Суб 14 вер, 2024 12:56
NDV
|