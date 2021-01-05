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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 20:59

  greenozon написав:Новий логотип
https://minfin.com.ua/ua/2024/09/16/135410278/

10М на редизайн ))

Піару вчились в кацапів. "Цінуємо стосунки" саме в той час, коли наймасовіший потік скарг на примусовий розрив відносин та іншу дичину саме в галузі стосунків.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

Re: А-Банк

попередження всім хто буде купувати на Bigl.ua
а-Банк дає за нього кешбек 3% але виявилось що....

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Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

M-Audio
Гравіс (`) - знак слабкого наголосу :wink:

quadro_tony_da
У Вас якийсь квест, щоб зібрати усі відомі граблі у всіх банках?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:27

klug я лять сидів годину вибирав по всіх магазах де дешевше купити
і як результат купив дорожче :cry:
не моя вина, а сайту
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31

  quadro_tony_da написав:попередження всім хто буде купувати на Bigl.ua
а-Банк дає за нього кешбек 3% але виявилось що....

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в аппці, там де картка -"налаштування" -"зовнішні перекази" опцію було відключено ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:33

flysoulfly включена звісно
не знав про таку опцію
дякую
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:39

  quadro_tony_da написав:flysoulfly включена звісно
не знав про таку опцію
дякую
та не факт, що воно спрацює :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:49

Re: А-Банк

виходить, цей платіж в 12к також не зарахується в щомісячні трати, мінімум 25к по карті еліт щоб не платити за обслуговування
оце я влип :?
quadro_tony_da
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