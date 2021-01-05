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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 20:59
Піару вчились в кацапів. "Цінуємо стосунки" саме в той час, коли наймасовіший потік скарг на примусовий розрив відносин та іншу дичину саме в галузі стосунків.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18
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Гравіс (`) - знак слабкого
наголосу quadro_tony_da
У Вас якийсь квест, щоб зібрати усі відомі граблі у всіх банках?
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klug
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:27
klug
я лять сидів годину вибирав по всіх магазах де дешевше купити
і як результат купив дорожче
не моя вина, а сайту
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31
quadro_tony_da написав:
попередження всім хто буде купувати на Bigl.ua
а-Банк дає за нього кешбек 3% але виявилось що....
в аппці, там де картка -"налаштування" -"зовнішні перекази" опцію було відключено ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:33
flysoulfly включена звісно
не знав про таку опцію
дякую
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:39
quadro_tony_da написав:flysoulfly
включена звісно
не знав про таку опцію
дякую
та не факт, що воно спрацює
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flysoulfly
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:49
виходить, цей платіж в 12к також не зарахується в щомісячні трати, мінімум 25к по карті еліт щоб не платити за обслуговування
оце я влип
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 17 вер, 2024 02:32
quadro_tony_da написав:klug
я лять сидів годину вибирав по всіх магазах де дешевше купити
і як результат купив дорожче
не моя вина, а сайту
Що Бігль, Пром, ОЛХ та у багатох випадках НП - це переказ коштів, знають усі, хто користується карткою не лише для того, щоб зняти гроші у банкоматах. І, як видно зі скріншотів вище, цю інформацію цілком під силу знайти на сайті. Чому сайт винен, що цей пошук відбувся уже постфактум, а не до покупки? Якщо серед усіх банків Вас не ображає лише один, то може варто ним і обмежитися?
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klug
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:00
klug яку інформацію, які скріншоти шо ви несете?
Який банк, якщо претензії не до нього?
На сайті немає інформації або попереджень.
Навіть банківський працівник здивувався, чи ви думаєте вони кожен кешбек вручну нараховують
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quadro_tony_da
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