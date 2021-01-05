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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:01
klug написав: quadro_tony_da написав:klug
я лять сидів годину вибирав по всіх магазах де дешевше купити
і як результат купив дорожче
не моя вина, а сайту
Що Бігль, Пром, ОЛХ та у багатох випадках НП - це переказ коштів, знають усі, хто користується карткою не лише для того, щоб зняти гроші у банкоматах. І, як видно зі скріншотів вище, цю інформацію цілком під силу знайти на сайті. Чому сайт винен, що цей пошук відбувся уже постфактум, а не до покупки? Якщо серед усіх банків Вас не ображає лише один, то може варто ним і обмежитися?
Portmone, сплата комунальні послуги - всі платежі як переказ на картку.
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