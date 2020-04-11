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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:01

  klug написав:
  quadro_tony_da написав:klug я лять сидів годину вибирав по всіх магазах де дешевше купити
і як результат купив дорожче :cry:
не моя вина, а сайту

Що Бігль, Пром, ОЛХ та у багатох випадках НП - це переказ коштів, знають усі, хто користується карткою не лише для того, щоб зняти гроші у банкоматах. І, як видно зі скріншотів вище, цю інформацію цілком під силу знайти на сайті. Чому сайт винен, що цей пошук відбувся уже постфактум, а не до покупки? Якщо серед усіх банків Вас не ображає лише один, то може варто ним і обмежитися?

Portmone, сплата комунальні послуги - всі платежі як переказ на картку.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:13

  klug написав:Що Бігль, Пром, ОЛХ та у багатох випадках НП - це переказ коштів,

на Промі під час оформлення треба дивитись розділ Отримувач коштів:

- якщо там ІБАН то це звичайна оплата з мсс маркетплейси(переважно)
- якщо номер картки то р2р
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:26

Трохи не в тему, вибачайте, але...якщо піднімуть військовий збір до 5% він охопить депозити вже відкриті?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:28

  novichok написав:Трохи не в тему, вибачайте, але...якщо піднімуть військовий збір до 5% він охопить депозити вже відкриті?

Він зхапає поточні виплати %% :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 17:33

  Amethyst написав:
  novichok написав:Трохи не в тему, вибачайте, але...якщо піднімуть військовий збір до 5% він охопить депозити вже відкриті?

Він зхапає поточні виплати %% :mrgreen:

Депозити стають зовсім невигідними.
novichok
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