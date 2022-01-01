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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:01
klug написав: quadro_tony_da написав:klug
я лять сидів годину вибирав по всіх магазах де дешевше купити
і як результат купив дорожче
не моя вина, а сайту
Що Бігль, Пром, ОЛХ та у багатох випадках НП - це переказ коштів, знають усі, хто користується карткою не лише для того, щоб зняти гроші у банкоматах. І, як видно зі скріншотів вище, цю інформацію цілком під силу знайти на сайті. Чому сайт винен, що цей пошук відбувся уже постфактум, а не до покупки? Якщо серед усіх банків Вас не ображає лише один, то може варто ним і обмежитися?
Portmone, сплата комунальні послуги - всі платежі як переказ на картку.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:13
klug написав:
Що Бігль, Пром, ОЛХ та у багатох випадках НП - це переказ коштів,
на Промі під час оформлення треба дивитись розділ Отримувач коштів:
- якщо там ІБАН то це звичайна оплата з мсс маркетплейси(переважно)
- якщо номер картки то р2р
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Додано: Вів 17 вер, 2024 17:26
Трохи не в тему, вибачайте, але...якщо піднімуть військовий збір до 5% він охопить депозити вже відкриті?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 17:28
novichok написав:
Трохи не в тему, вибачайте, але...якщо піднімуть військовий збір до 5% він охопить депозити вже відкриті?
Він зхапає поточні виплати %%
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Додано: Вів 17 вер, 2024 20:11
Amethyst написав: novichok написав:
Трохи не в тему, вибачайте, але...якщо піднімуть військовий збір до 5% він охопить депозити вже відкриті?
Він зхапає поточні виплати %%
Всіх загоняють у боргові облігації
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Додано: Вів 17 вер, 2024 21:48
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Трохи не в тему, вибачайте, але...якщо піднімуть військовий збір до 5% він охопить депозити вже відкриті?
Він зхапає поточні виплати %%
Депозити стають зовсім невигідними.
А що колись були вигідними? Ні достроково погасити, завжди банки ставлять костилі щоб обманом продовжити на старий строк існуючий депозит.
Облігації вже давно від 1000 грн, можна достроково продати.
Але вже й облігації це теж такий собі інструмент (для тих хто чекає девальвацію, а я один з таких ждунів).
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:37
У знайомого тут Шапіто після анкети встановив обмеження надходжень на місяць 100К грн. - а кредліміт по Зеленій 250К грн.
(Ніяких депо не має)
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:21
О, а в абанку тепер можна картку Болт зробити
не бачив раніше
які ще банки її роблять крім укрсібу?
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