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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:07

  quadro_tony_da написав:О, а в абанку тепер можна картку Болт зробити
не бачив раніше

які ще банки її роблять крім укрсібу?

написано що картка дає 20% знижки при оплаті поїздок.
Це зразу при оплаті в додатку болта застосовується знижка, чи у вигляді кеш беку?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:26

novichok незнаю, взяв її із за кешбеку на фастфуд
quadro_tony_da
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  #<1 ... 200201202203
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