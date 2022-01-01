|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:07
quadro_tony_da написав:
О, а в абанку тепер можна картку Болт зробити
не бачив раніше
які ще банки її роблять крім укрсібу?
написано що картка дає 20% знижки при оплаті поїздок.
Це зразу при оплаті в додатку болта застосовується знижка, чи у вигляді кеш беку?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3436
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:26
novichok незнаю, взяв її із за кешбеку на фастфуд
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:58
quadro_tony_da написав:
попередження всім хто буде купувати на Bigl.ua
а-Банк дає за нього кешбек 3% але виявилось що....
в продовження цього
написав скаргу в Бігл, поки відповіді і досі немає
написав також в банк що закрию карту бо не витягую 20к в місяць тратити для безкоштовного обслуговування через цю хибну трансакціюпішли на зустріч, знизили суму трат з 20к до 10к на наступні 3 місяці
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1347
|467436
|
|
|1177
|591602
|
П'ят 20 вер, 2024 16:12
klug
|
|1250
|248621
|
|