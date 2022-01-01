написано що картка дає 20% знижки при оплаті поїздок.
Це зразу при оплаті в додатку болта застосовується знижка, чи у вигляді кеш беку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:07
Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:58
в продовження цього
написав скаргу в Бігл, поки відповіді і досі немає
написав також в банк що закрию карту бо не витягую 20к в місяць тратити для безкоштовного обслуговування через цю хибну трансакцію
пішли на зустріч, знизили суму трат з 20к до 10к на наступні 3 місяці
Додано: Суб 21 вер, 2024 00:26
Это из темы про финмониторинг, но это явно для этой ветки больше подходит.
Слежу потихоньку за жалобами на минфине. Большинство жалующихся, кроме жалобы на саму, собственно, блокировку, приходят туда с сообщением о том, что "уже прошло 3-4-7 дней, а мне так ничего никуда и не выплатили" или "уже три дня как отправил документы, а ответа никакого". Оставляя в стороне правомерность действий банка, хочется спросить: а вы не пробовали у других страдальцев сначала узнать, сколько времени это реально занимает? Мне кажется, что пару недель это минимум. Это неоправдано и несправедливо, но это факт. То есть где-то до месяца это ещё не "банк не возвращает", а "банк долго думает". По факту, а не по закону. Вроде бы законом вообще нигде не определен срок, в течение которого банк должен перевести на указанный счёт средства после разрыва отношений. Могут переводить хоть 50 лет без последствий для себя.
С блокировками не совсем так, но бороться с этим должны контролирующие органы (сам клиент никакого влияния не имеет), но им наcр@ть.
Также кажется, что жалоба на минфине значительно ускоряет эти процессы. Также интересно, что никто не пожаловался на то, что у него отжали 30% от суммы в процессе. Не пойму этот момент. Ну и традиционно, после ответа представителя о том, что вопрос решён, клиенты не комментируют дальше, и не подтверждают, и в итоге непонятно, действительно ли решили (и как именно). Хотя опровержение видел.
Додано: Суб 21 вер, 2024 00:56
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