написано що картка дає 20% знижки при оплаті поїздок.
Це зразу при оплаті в додатку болта застосовується знижка, чи у вигляді кеш беку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:07
Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:58
в продовження цього
написав скаргу в Бігл, поки відповіді і досі немає
написав також в банк що закрию карту бо не витягую 20к в місяць тратити для безкоштовного обслуговування через цю хибну трансакцію
пішли на зустріч, знизили суму трат з 20к до 10к на наступні 3 місяці
Додано: Суб 21 вер, 2024 00:26
Это из темы про финмониторинг, но это явно для этой ветки больше подходит.
Слежу потихоньку за жалобами на минфине. Большинство жалующихся, кроме жалобы на саму, собственно, блокировку, приходят туда с сообщением о том, что "уже прошло 3-4-7 дней, а мне так ничего никуда и не выплатили" или "уже три дня как отправил документы, а ответа никакого". Оставляя в стороне правомерность действий банка, хочется спросить: а вы не пробовали у других страдальцев сначала узнать, сколько времени это реально занимает? Мне кажется, что пару недель это минимум. Это неоправдано и несправедливо, но это факт. То есть где-то до месяца это ещё не "банк не возвращает", а "банк долго думает". По факту, а не по закону. Вроде бы законом вообще нигде не определен срок, в течение которого банк должен перевести на указанный счёт средства после разрыва отношений. Могут переводить хоть 50 лет без последствий для себя.
С блокировками не совсем так, но бороться с этим должны контролирующие органы (сам клиент никакого влияния не имеет), но им наcр@ть.
Также кажется, что жалоба на минфине значительно ускоряет эти процессы. Также интересно, что никто не пожаловался на то, что у него отжали 30% от суммы в процессе. Не пойму этот момент. Ну и традиционно, после ответа представителя о том, что вопрос решён, клиенты не комментируют дальше, и не подтверждают, и в итоге непонятно, действительно ли решили (и как именно). Хотя опровержение видел.
Додано: Суб 21 вер, 2024 00:56
Додано: Суб 21 вер, 2024 03:08
Додано: Суб 21 вер, 2024 05:47
Еще не пришло время отката 30%, поэтому ничего пока не пишут. Мне сказали ждать ответа на обращение 45 дней. Общаться можно только через мин.фин. Остальные средства связи банк блокирует. Банк блокирует деньги, ждет подверж.документы и далее может рассматривать по времени как ему захочется. Не сильно его волнует, что люди пишут жалобы в НБУ. Они отвечвют НБУ, что блокуруют в рамках закона по подозрению в отмывании денег и пособничество терроризму. Продержат деньги 2 мес и напишут клиенту, что все документы проверили, к Вам претензий нет.Это только на минфине десятки сообщений, а если взять всех клиентов по стране, то банк пользуется беспроцентно деньгами клиентов под млн.грн. и все типо по инструкции НБУ.Вроде уже некоторые клиенты подали иск в суд, но из практики знаю, что суд начнет первое заседание минимум через месяц. Думаю банк за такими исками следит и будет выходить с клиентапи на связь, что бы не доводить дело до заседания в суде. А остальным придется бодаться с банком месецами,
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