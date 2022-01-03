Додано: Суб 21 вер, 2024 00:26

Игорь Алексеевич написав: А банка стала лидером по блоку денег. Блок и всё - морозятся, отключают от системы и приложения. Общаться вынуждают только с исками с суде. И суммы там не космос, у людей блокируют и 3 и 5 тыс.грн. А банка стала лидером по блоку денег. Блок и всё - морозятся, отключают от системы и приложения. Общаться вынуждают только с исками с суде. И суммы там не космос, у людей блокируют и 3 и 5 тыс.грн.

Это из темы про финмониторинг, но это явно для этой ветки больше подходит.Слежу потихоньку за жалобами на минфине. Большинство жалующихся, кроме жалобы на саму, собственно, блокировку, приходят туда с сообщением о том, что "уже прошло 3-4-7 дней, а мне так ничего никуда и не выплатили" или "уже три дня как отправил документы, а ответа никакого". Оставляя в стороне правомерность действий банка, хочется спросить: а вы не пробовали у других страдальцев сначала узнать, сколько времени это реально занимает? Мне кажется, что пару недель это минимум. Это неоправдано и несправедливо, но это факт. То есть где-то до месяца это ещё не "банк не возвращает", а "банк долго думает". По факту, а не по закону. Вроде бы законом вообще нигде не определен срок, в течение которого банк должен перевести на указанный счёт средства после разрыва отношений. Могут переводить хоть 50 лет без последствий для себя.С блокировками не совсем так, но бороться с этим должны контролирующие органы (сам клиент никакого влияния не имеет), но им наcр@ть.Также кажется, что жалоба на минфине значительно ускоряет эти процессы. Также интересно, что никто не пожаловался на то, что у него отжали 30% от суммы в процессе. Не пойму этот момент. Ну и традиционно, после ответа представителя о том, что вопрос решён, клиенты не комментируют дальше, и не подтверждают, и в итоге непонятно, действительно ли решили (и как именно). Хотя опровержение видел.