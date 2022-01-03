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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:07

  quadro_tony_da написав:О, а в абанку тепер можна картку Болт зробити
не бачив раніше

які ще банки її роблять крім укрсібу?

написано що картка дає 20% знижки при оплаті поїздок.
Це зразу при оплаті в додатку болта застосовується знижка, чи у вигляді кеш беку?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:26

novichok незнаю, взяв її із за кешбеку на фастфуд
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:58

  quadro_tony_da написав:попередження всім хто буде купувати на Bigl.ua
а-Банк дає за нього кешбек 3% але виявилось що....

Зображення
Зображення



в продовження цього
написав скаргу в Бігл, поки відповіді і досі немає

написав також в банк що закрию карту бо не витягую 20к в місяць тратити для безкоштовного обслуговування через цю хибну трансакцію

пішли на зустріч, знизили суму трат з 20к до 10к на наступні 3 місяці 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:26

Это из темы про финмониторинг, но это явно для этой ветки больше подходит.
  Игорь Алексеевич написав:А банка стала лидером по блоку денег. Блок и всё - морозятся, отключают от системы и приложения. Общаться вынуждают только с исками с суде. И суммы там не космос, у людей блокируют и 3 и 5 тыс.грн.

Слежу потихоньку за жалобами на минфине. Большинство жалующихся, кроме жалобы на саму, собственно, блокировку, приходят туда с сообщением о том, что "уже прошло 3-4-7 дней, а мне так ничего никуда и не выплатили" или "уже три дня как отправил документы, а ответа никакого". Оставляя в стороне правомерность действий банка, хочется спросить: а вы не пробовали у других страдальцев сначала узнать, сколько времени это реально занимает? Мне кажется, что пару недель это минимум. Это неоправдано и несправедливо, но это факт. То есть где-то до месяца это ещё не "банк не возвращает", а "банк долго думает". По факту, а не по закону. Вроде бы законом вообще нигде не определен срок, в течение которого банк должен перевести на указанный счёт средства после разрыва отношений. Могут переводить хоть 50 лет без последствий для себя.
С блокировками не совсем так, но бороться с этим должны контролирующие органы (сам клиент никакого влияния не имеет), но им наcр@ть.

Также кажется, что жалоба на минфине значительно ускоряет эти процессы. Также интересно, что никто не пожаловался на то, что у него отжали 30% от суммы в процессе. Не пойму этот момент. Ну и традиционно, после ответа представителя о том, что вопрос решён, клиенты не комментируют дальше, и не подтверждают, и в итоге непонятно, действительно ли решили (и как именно). Хотя опровержение видел.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:56

  quadro_tony_da написав:novichok незнаю, взяв її із за кешбеку на фастфуд


она подвязалась к зелёной или отдельно как жёлтая ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 03:08

  S i m написав:
  quadro_tony_da написав:novichok незнаю, взяв її із за кешбеку на фастфуд


она подвязалась к зелёной или отдельно как жёлтая ?

До Зеленої прив'язало.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 05:47

  M-Audio написав:Это из темы про финмониторинг, но это явно для этой ветки больше подходит.
  Игорь Алексеевич написав:А банка стала лидером по блоку денег. Блок и всё - морозятся, отключают от системы и приложения. Общаться вынуждают только с исками с суде. И суммы там не космос, у людей блокируют и 3 и 5 тыс.грн.

Слежу потихоньку за жалобами на минфине. Большинство жалующихся, кроме жалобы на саму, собственно, блокировку, приходят туда с сообщением о том, что "уже прошло 3-4-7 дней, а мне так ничего никуда и не выплатили" или "уже три дня как отправил документы, а ответа никакого". Оставляя в стороне правомерность действий банка, хочется спросить: а вы не пробовали у других страдальцев сначала узнать, сколько времени это реально занимает? Мне кажется, что пару недель это минимум. Это неоправдано и несправедливо, но это факт. То есть где-то до месяца это ещё не "банк не возвращает", а "банк долго думает". По факту, а не по закону. Вроде бы законом вообще нигде не определен срок, в течение которого банк должен перевести на указанный счёт средства после разрыва отношений. Могут переводить хоть 50 лет без последствий для себя.
С блокировками не совсем так, но бороться с этим должны контролирующие органы (сам клиент никакого влияния не имеет), но им наcр@ть.

Также кажется, что жалоба на минфине значительно ускоряет эти процессы. Также интересно, что никто не пожаловался на то, что у него отжали 30% от суммы в процессе. Не пойму этот момент. Ну и традиционно, после ответа представителя о том, что вопрос решён, клиенты не комментируют дальше, и не подтверждают, и в итоге непонятно, действительно ли решили (и как именно). Хотя опровержение видел.

Еще не пришло время отката 30%, поэтому ничего пока не пишут. Мне сказали ждать ответа на обращение 45 дней. Общаться можно только через мин.фин. Остальные средства связи банк блокирует. Банк блокирует деньги, ждет подверж.документы и далее может рассматривать по времени как ему захочется. Не сильно его волнует, что люди пишут жалобы в НБУ. Они отвечвют НБУ, что блокуруют в рамках закона по подозрению в отмывании денег и пособничество терроризму. Продержат деньги 2 мес и напишут клиенту, что все документы проверили, к Вам претензий нет.Это только на минфине десятки сообщений, а если взять всех клиентов по стране, то банк пользуется беспроцентно деньгами клиентов под млн.грн. и все типо по инструкции НБУ.Вроде уже некоторые клиенты подали иск в суд, но из практики знаю, что суд начнет первое заседание минимум через месяц. Думаю банк за такими исками следит и будет выходить с клиентапи на связь, что бы не доводить дело до заседания в суде. А остальным придется бодаться с банком месецами,
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 06:44

  Игорь Алексеевич написав:
  M-Audio написав:Это из темы про финмониторинг, но это явно для этой ветки больше подходит.
  Игорь Алексеевич написав:А банка стала лидером по блоку денег. Блок и всё - морозятся, отключают от системы и приложения. Общаться вынуждают только с исками с суде. И суммы там не космос, у людей блокируют и 3 и 5 тыс.грн.

Слежу потихоньку за жалобами на минфине. Большинство жалующихся, кроме жалобы на саму, собственно, блокировку, приходят туда с сообщением о том, что "уже прошло 3-4-7 дней, а мне так ничего никуда и не выплатили" или "уже три дня как отправил документы, а ответа никакого". Оставляя в стороне правомерность действий банка, хочется спросить: а вы не пробовали у других страдальцев сначала узнать, сколько времени это реально занимает? Мне кажется, что пару недель это минимум. Это неоправдано и несправедливо, но это факт. То есть где-то до месяца это ещё не "банк не возвращает", а "банк долго думает". По факту, а не по закону. Вроде бы законом вообще нигде не определен срок, в течение которого банк должен перевести на указанный счёт средства после разрыва отношений. Могут переводить хоть 50 лет без последствий для себя.
С блокировками не совсем так, но бороться с этим должны контролирующие органы (сам клиент никакого влияния не имеет), но им наcр@ть.
Также кажется, что жалоба на минфине значительно ускоряет эти процессы. Также интересно, что никто не пожаловался на то, что у него отжали 30% от суммы в процессе. Не пойму этот момент. Ну и традиционно, после ответа представителя о том, что вопрос решён, клиенты не комментируют дальше, и не подтверждают, и в итоге непонятно, действительно ли решили (и как именно). Хотя опровержение видел.

Еще не пришло время отката 30%, поэтому ничего пока не пишут. Мне сказали ждать ответа на обращение 45 дней. Общаться можно только через мин.фин. Остальные средства связи банк блокирует. Банк блокирует деньги, ждет подверж.документы и далее может рассматривать по времени как ему захочется. Не сильно его волнует, что люди пишут жалобы в НБУ. Они отвечвют НБУ, что блокуруют в рамках закона по подозрению в отмывании денег и пособничество терроризму. Продержат деньги 2 мес и напишут клиенту, что все документы проверили, к Вам претензий нет.Это только на минфине десятки сообщений, а если взять всех клиентов по стране, то банк пользуется беспроцентно деньгами клиентов под млн.грн. и все типо по инструкции НБУ.Вроде уже некоторые клиенты подали иск в суд, но из практики знаю, что суд начнет первое заседание минимум через месяц. Думаю банк за такими исками следит и будет выходить с клиентапи на связь, что бы не доводить дело до заседания в суде. А остальным придется бодаться с банком месецами,

Я с этим банком перестал иметь дело после первых жалоб. Банков много, а я один.:wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 07:08

Re: А-Банк

  nord написав:Я с этим банком перестал иметь дело после первых жалоб. Банков много, а я один.


Якщо Ви не один з них, не ПЕПа, тол спіть спокійно.
"PEP(ПЕП) це - термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах, а також їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб.
Враховуючи свою публічну посаду або зв'язок з високими посадовими особами, PEP можуть бути підвищеним ризиком з точки зору фінансової корупції, відмивання грошей та інших незаконних діянь. Тому встановлюються особливі процедури для ідентифікації та перевірки, з метою запобігання фінансовому шахрайству.
Перевірка здійснюється банком при встановленні ділових відносин та повторній актуалізації даних."

відповідь мені з гілки ТАСа
Goodman
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