Игорь Васильевич, "глюк" и "блок" - это два разных слова. Не путайте. А то реальные глюки начинаются после прочтения Ваших сообщений.
Надеюсь на понимание.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2024 16:29
Игорь Васильевич, "глюк" и "блок" - это два разных слова. Не путайте. А то реальные глюки начинаются после прочтения Ваших сообщений.
Надеюсь на понимание.
Додано: Суб 21 вер, 2024 17:49
Глюк в комп. это - ошибка в программе или в системе, приводящая к неожиданному поведению программы и, как следствие, выдаче некорректного результата. Поэтому чем руководствуется в программах А банка глюком или блоком...??? Результат один - хер потом зайдешь к ним в приложение или в вайбер.
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