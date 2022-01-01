Игорь Васильевич, "глюк" и "блок" - это два разных слова. Не путайте. А то реальные глюки начинаются после прочтения Ваших сообщений.
Надеюсь на понимание.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2024 16:29
Игорь Васильевич, "глюк" и "блок" - это два разных слова. Не путайте. А то реальные глюки начинаются после прочтения Ваших сообщений.
Надеюсь на понимание.
Додано: Суб 21 вер, 2024 17:49
Глюк в комп. это - ошибка в программе или в системе, приводящая к неожиданному поведению программы и, как следствие, выдаче некорректного результата. Поэтому чем руководствуется в программах А банка глюком или блоком...??? Результат один - хер потом зайдешь к ним в приложение или в вайбер.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:25
Re: А-Банк
І це ще національна стратегія доходів яка писалась з МВФ не почала працювати, а у людей вже шок. В перспективі таких людей будуть зливати в ДПС. То в цілому буде -30% банк забере, плюс дпс ще подивиться по реєстру платників податків, чи сума яка фігурує в банку (яку клієнт не підтвердив під час фін.мону) покривається офіційними доходами, якщо ні, то далі ще може бути документальна перевірка у фіз. особи, вже без банківської таємниці бо причина у ДПС законна і в суд зніме банківську таємницю. А далі треба буде доплатити ще. Ось і заживемо як в європі, хто хомячив без документів, не скористався нульовою декларацією гетьманцева, не обілив через ФОПа за минулі періоди - може прилетіти нормально.
Додано: Суб 21 вер, 2024 20:28
Додано: Суб 21 вер, 2024 23:35
Додано: Нед 22 вер, 2024 01:06
как при всём этом шквале скарг у ломбарда первенство в народном рейтинге Минфина уже который год? Башляют что ли..
Додано: Нед 22 вер, 2024 09:42
В банках уже выстраиваются очереди из владельцев заблокированных карт: что с этим делать
большая часть жалоб на подобные проблемы в августе пришлась на Абанк.
В каждой жалобе свои нюансы, и о большинстве типичных ситуаций в части финмониторинга мы уже писали. Но на этот раз многие наши читатели жаловались не только на блокировки и ограничения, но и на сроки рассмотрения документов, которые они предоставляли по требованию банка, или на сроки возврата средств.
Сроки рассмотрения начинались с 1-х суток, как в случае, который описал andriisydoruk. Иногда они увеличивались до трех суток, о чем писала Юлия Дубина. Превращались в 7 суток, как в ситуации, о которой рассказала YanaKostiukhina. Потом неделя увеличивалась до 10 дней, согласно отзыву нашего читателя Денис Мошкивский. 10 дней увеличились до 15, как в случае с читателем под ником Gffcvjjvv. Потом — до месяца, о чем писал vbabych.
Срок в 1 месяц увеличился до 1,5 месяца, жаловалась читатель под ником Human21. Anton137137ll не возвращали деньги в течение трех месяцев. А некоторые ожидали возврата денег месяцами, как наш читатель Evangelion.
«1 февраля 2024 года мне от родственницы поступило 20000 грн. В это же время мой счет в банке был моментально заблокирован. Служба поддержки сообщила, что есть пункт договора 3.3.18, согласно которому банк может заблокировать счет, но не больше чем на 180 дней. Сегодня уже 3 августа 2024 года. Прошло уже больше 180 дней. Мой счет так и не разблокирован», — сообщил клиент банка.
«Прошло уже 185 дней. Более того, я написал заявление о закрытии счета согласно пункту 10.4.2, на что получил отказ. Никакого правового основания предоставлено не было», — дописал он впоследствии в комментариях.
Некоторые клиенты банка оказались в ситуации, когда из-за таких проволочек с них списались проценты за пользование кредитными средствами.
«Так запрос в обработке может быть и неделями и месяцами. Если снова не дотянут до 31.08, чтобы у меня снова вышла просрочка и снова спишутся проценты за пользование кредитными средствами, а там уже и ляжет моя кредитная история», — делится проблемой Анна Василинич.
Иногда ответ по поводу сроков решения вопроса служба поддержки банка вообще не предоставляла, как в случае с читателем под ником Illa12321. Жаловались на это и другие читатели.
«Я сразу обратился к техподдержке, предоставил доказательства обращения средств. Каждый раз, когда пишу в банк, получаю один и тот же ответ: „Ваш вопрос рассматривается. Ожидайте решения, сообщение поступит в приложение А24“. Никаких дат или времени решения не предоставляют», — написал VitaliyRad.
«Заблокировали карту 01.08 числа, жду до сих пор решения вопроса, предоставила документы, время ожидания — неограниченное. Обращалась в поддержку, к сожалению, повлиять на ситуацию не могут, деньги до сих пор заблокированы», — сообщила Julia128.
«Тишина и в ответ на мои сообщения одно и то же: действительно, сейчас ваш вопрос в работе, просьба ожидать рассмотрения. Срок проверки отсутствует из-за возникшей в обработке таких вопросов очереди поэтому не переживайте», — пишет kochmar.
«Служба поддержки только отправляет меня в какую-то якобы движущуюся „очередь“, но я так и не вижу ни одного прогресса. Я остаюсь без доступа к своим средствам уже длительное время, и это доставляет мне большие неудобства. Каждый день ожидания сопровождается постоянными обещаниями, но проблема остается нерешенной. Банк не дает четких ответов, а мои финансовые планы рушатся из-за задержки с их стороны», — говорит Dmitriy12012007.
«В начале августа банк заблокировал все карты после получения мною денежного перевода. Я предоставила всю имеющуюся у меня информацию, но это не разрешило ситуацию — банк расторг договор. В целом, это не проблема — сейчас много более лояльных и стабильных банков. Проблема в том, что А-Банк заблокировал средства на неопределенный период. Сначала обещали отправить через три дня, потом через неделю, а сейчас техподдержка просто копирует стандартную отписку», — пишет еще один читатель.
Додано: Нед 22 вер, 2024 15:07
Игорь Алексеевич
Цікаво, як так виходить, що щ ними усіма перетримка хоча б формально спілкується, а вас від початку хрюкнули за всіма каналами?
Додано: Нед 22 вер, 2024 15:13
Общаются с ними, как и со мной на сайте мин.фина. И представитель на мин.фине дал разрешение для передачи моих подтверж. документов через вайбер. Передал и опять блок в вайбере.. Сказали ответят через 7 дней, прошло уже 5 дней. На обращение через отделение сказали ответят через 45 дней. Но мне легче, там нет моих личных средств, а только кредитка. Пойду теперь ножками через кассу отделения погашать её в конце месяца. Если и закроют все счета, то на этом жизнь не останавливается. С банками сегодня вообще опасно дружить и держать там свои наличные. Всё равно не заработаешь сейчас, а геморрой подхватить можно.((
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