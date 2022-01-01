Додано: Нед 22 вер, 2024 09:42

большая часть жалоб на подобные проблемы в августе пришлась на Абанк.В каждой жалобе свои нюансы, и о большинстве типичных ситуаций в части финмониторинга мы уже писали. Но на этот раз многие наши читатели жаловались не только на блокировки и ограничения, но и на сроки рассмотрения документов, которые они предоставляли по требованию банка, или на сроки возврата средств.Сроки рассмотрения начинались с 1-х суток, как в случае, который описал andriisydoruk. Иногда они увеличивались до трех суток, о чем писала Юлия Дубина. Превращались в 7 суток, как в ситуации, о которой рассказала YanaKostiukhina. Потом неделя увеличивалась до 10 дней, согласно отзыву нашего читателя Денис Мошкивский. 10 дней увеличились до 15, как в случае с читателем под ником Gffcvjjvv. Потом — до месяца, о чем писал vbabych.Срок в 1 месяц увеличился до 1,5 месяца, жаловалась читатель под ником Human21. Anton137137ll не возвращали деньги в течение трех месяцев. А некоторые ожидали возврата денег месяцами, как наш читатель Evangelion.«1 февраля 2024 года мне от родственницы поступило 20000 грн. В это же время мой счет в банке был моментально заблокирован. Служба поддержки сообщила, что есть пункт договора 3.3.18, согласно которому банк может заблокировать счет, но не больше чем на 180 дней. Сегодня уже 3 августа 2024 года. Прошло уже больше 180 дней. Мой счет так и не разблокирован», — сообщил клиент банка.«Прошло уже 185 дней. Более того, я написал заявление о закрытии счета согласно пункту 10.4.2, на что получил отказ. Никакого правового основания предоставлено не было», — дописал он впоследствии в комментариях.Некоторые клиенты банка оказались в ситуации, когда из-за таких проволочек с них списались проценты за пользование кредитными средствами.«Так запрос в обработке может быть и неделями и месяцами. Если снова не дотянут до 31.08, чтобы у меня снова вышла просрочка и снова спишутся проценты за пользование кредитными средствами, а там уже и ляжет моя кредитная история», — делится проблемой Анна Василинич.Иногда ответ по поводу сроков решения вопроса служба поддержки банка вообще не предоставляла, как в случае с читателем под ником Illa12321. Жаловались на это и другие читатели.«Я сразу обратился к техподдержке, предоставил доказательства обращения средств. Каждый раз, когда пишу в банк, получаю один и тот же ответ: „Ваш вопрос рассматривается. Ожидайте решения, сообщение поступит в приложение А24“. Никаких дат или времени решения не предоставляют», — написал VitaliyRad.«Заблокировали карту 01.08 числа, жду до сих пор решения вопроса, предоставила документы, время ожидания — неограниченное. Обращалась в поддержку, к сожалению, повлиять на ситуацию не могут, деньги до сих пор заблокированы», — сообщила Julia128.«Тишина и в ответ на мои сообщения одно и то же: действительно, сейчас ваш вопрос в работе, просьба ожидать рассмотрения. Срок проверки отсутствует из-за возникшей в обработке таких вопросов очереди поэтому не переживайте», — пишет kochmar.«Служба поддержки только отправляет меня в какую-то якобы движущуюся „очередь“, но я так и не вижу ни одного прогресса. Я остаюсь без доступа к своим средствам уже длительное время, и это доставляет мне большие неудобства. Каждый день ожидания сопровождается постоянными обещаниями, но проблема остается нерешенной. Банк не дает четких ответов, а мои финансовые планы рушатся из-за задержки с их стороны», — говорит Dmitriy12012007.«В начале августа банк заблокировал все карты после получения мною денежного перевода. Я предоставила всю имеющуюся у меня информацию, но это не разрешило ситуацию — банк расторг договор. В целом, это не проблема — сейчас много более лояльных и стабильных банков. Проблема в том, что А-Банк заблокировал средства на неопределенный период. Сначала обещали отправить через три дня, потом через неделю, а сейчас техподдержка просто копирует стандартную отписку», — пишет еще один читатель.