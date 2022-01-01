Повідомляємо Вас про прийняте Банком рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів....
Для закриття рахунків Вам необхідно надати документи для переведення залишку коштів:
-Заява на закриття рахунку (
-Реквізити cвоєї картки в іншому банку
-Документ, що свідчить про те, що даний рахунок належить саме Вам.
Потом пришло сл. сообщение.
Добрий день!
Просимо Вас надати документи, що підтвердять джерело походження зарахованих коштів через
Приклади документів (не старше 2-ох років):
- Довідка про доходи за місцем роботи;
- Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою;
- Довідки ОК-7, ОК-5;
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна, авто, за яким клієнт виступає продавцем;
- Виписка з пенсійного фонду щодо отриманого доходу / заробітної плати