adj написав:Игорь Алексеевич можете скопіювати що конкретно просить банк, і що надали?
Повідомляємо Вас про прийняте Банком рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів....
Для закриття рахунків Вам необхідно надати документи для переведення залишку коштів:
Приклади документів (не старше 2-ох років): - Довідка про доходи за місцем роботи; - Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою; - Довідки ОК-7, ОК-5; - Договір купівлі-продажу нерухомого майна, авто, за яким клієнт виступає продавцем; - Виписка з пенсійного фонду щодо отриманого доходу / заробітної плати
Игорь Алексеевич написав:Приклади документів (не старше 2-ох років):
Игорь Алексеевич написав:- Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою;
Цікаво, у відгуках всі пишуть про ОК-5, а там у більшості якраз і буде мінімалка, навіть якщо ФОПи бо основна сума буде у довідці про доходи.
adj написав:Игорь Алексеевич можете скопіювати що конкретно просить банк, і що надали?
Повідомляємо Вас про прийняте Банком рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів....
Для закриття рахунків Вам необхідно надати документи для переведення залишку коштів:
Приклади документів (не старше 2-ох років): - Довідка про доходи за місцем роботи; - Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою; - Довідки ОК-7, ОК-5; - Договір купівлі-продажу нерухомого майна, авто, за яким клієнт виступає продавцем; - Виписка з пенсійного фонду щодо отриманого доходу / заробітної плати
судовий наказ договір позики ( нотаріально ) договір дарування ( нотаріально )
sens написав:судовий наказ договір позики ( нотаріально ) договір дарування ( нотаріально )
мне всё это не надо, т.к. банк блоконул не мои личные средства, а р.счета и свою кредитку. Вообще смешно получается Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.... Вначале дают пользоваться кредиткой, наливают под 100тыс. грн и потом её блокируют когда я начинаю погашать и просят показать откуда у меня дровишки))
sens написав:судовий наказ договір позики ( нотаріально ) договір дарування ( нотаріально )
мне всё это не надо, т.к. банк блоконул не мои личные средства, а р.счета и свою кредитку. Вообще смешно получается Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.... Вначале дают пользоваться кредиткой, наливают под 100тыс. грн и потом её блокируют когда я начинаю погашать и просят показать откуда у меня дровишки))
sens написав:судовий наказ договір позики ( нотаріально ) договір дарування ( нотаріально )
мне всё это не надо, т.к. банк блоконул не мои личные средства, а р.счета и свою кредитку. Вообще смешно получается Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.... Вначале дают пользоваться кредиткой, наливают под 100тыс. грн и потом её блокируют когда я начинаю погашать и просят показать откуда у меня дровишки))
Якщо у вас кредитні картки і банківські кошти , то яким чином необхідно надавати не на свої кошти документи? Ви не вірно свою позицію банку представляєте.
Та очевидно що у банка питання до тих грошей якими закривається кредитний ліміт. Якщо вони грязні то це не робить вас як клієнта "чесним". Тому і відсіяли. А проблема 99% в анкеті де можливо було вказано до безробітний, або мала сума офіційних доходів, а обороти більші.