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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 15:58

  adj написав:Игорь Алексеевич можете скопіювати що конкретно просить банк, і що надали?


Повідомляємо Вас про прийняте Банком рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів....

Для закриття рахунків Вам необхідно надати документи для переведення залишку коштів:

-Заява на закриття рахунку (https://docs.google.com/document/d/1Ajv ... 5YKo8/edit)
-Реквізити cвоєї картки в іншому банку
-Документ, що свідчить про те, що даний рахунок належить саме Вам.

Потом пришло сл. сообщение.

Добрий день!

Просимо Вас надати документи, що підтвердять джерело походження зарахованих коштів через https://t.me/abank_docs_bot

Приклади документів (не старше 2-ох років):
- Довідка про доходи за місцем роботи;
- Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою;
- Довідки ОК-7, ОК-5;
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна, авто, за яким клієнт виступає продавцем;
- Виписка з пенсійного фонду щодо отриманого доходу / заробітної плати
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 16:20

Re: А-Банк

а якщо піти до знайомого юриста щоб він виписав несправжній договір продажу авто наприклад, проканає?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 16:56

Re: А-Банк

  Игорь Алексеевич написав:Приклади документів (не старше 2-ох років):
  Игорь Алексеевич написав:- Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою;

Цікаво, у відгуках всі пишуть про ОК-5, а там у більшості якраз і буде мінімалка, навіть якщо ФОПи бо основна сума буде у довідці про доходи.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:18

  Игорь Алексеевич написав:
  adj написав:Игорь Алексеевич можете скопіювати що конкретно просить банк, і що надали?


Повідомляємо Вас про прийняте Банком рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів....

Для закриття рахунків Вам необхідно надати документи для переведення залишку коштів:

-Заява на закриття рахунку (https://docs.google.com/document/d/1Ajv ... 5YKo8/edit)
-Реквізити cвоєї картки в іншому банку
-Документ, що свідчить про те, що даний рахунок належить саме Вам.

Потом пришло сл. сообщение.

Добрий день!

Просимо Вас надати документи, що підтвердять джерело походження зарахованих коштів через https://t.me/abank_docs_bot

Приклади документів (не старше 2-ох років):
- Довідка про доходи за місцем роботи;
- Копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою;
- Довідки ОК-7, ОК-5;
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна, авто, за яким клієнт виступає продавцем;
- Виписка з пенсійного фонду щодо отриманого доходу / заробітної плати

судовий наказ
договір позики ( нотаріально )
договір дарування ( нотаріально )
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:53

Re: А-Банк

  sens написав:судовий наказ
договір позики ( нотаріально )
договір дарування ( нотаріально )


мне всё это не надо, т.к. банк блоконул не мои личные средства, а р.счета и свою кредитку. Вообще смешно получается Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.... Вначале дают пользоваться кредиткой, наливают под 100тыс. грн и потом её блокируют когда я начинаю погашать и просят показать откуда у меня дровишки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:13

Розстрочка оформленна на карту Вигода (епіцентр), гаситься автоматом з кредитних коштів без 4%, як і оплата частинами, чи ні?
Про варіант гасити жовтою я знаю.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:30

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:судовий наказ
договір позики ( нотаріально )
договір дарування ( нотаріально )


мне всё это не надо, т.к. банк блоконул не мои личные средства, а р.счета и свою кредитку. Вообще смешно получается Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.... Вначале дают пользоваться кредиткой, наливают под 100тыс. грн и потом её блокируют когда я начинаю погашать и просят показать откуда у меня дровишки))
откуда?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:49

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:судовий наказ
договір позики ( нотаріально )
договір дарування ( нотаріально )


мне всё это не надо, т.к. банк блоконул не мои личные средства, а р.счета и свою кредитку. Вообще смешно получается Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.... Вначале дают пользоваться кредиткой, наливают под 100тыс. грн и потом её блокируют когда я начинаю погашать и просят показать откуда у меня дровишки))



Якщо у вас кредитні картки і банківські кошти , то яким чином необхідно надавати не на свої кошти документи? Ви не вірно свою позицію банку представляєте.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:58

Re: А-Банк

Та очевидно що у банка питання до тих грошей якими закривається кредитний ліміт. Якщо вони грязні то це не робить вас як клієнта "чесним". Тому і відсіяли. А проблема 99% в анкеті де можливо було вказано до безробітний, або мала сума офіційних доходів, а обороти більші.
adj
 
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