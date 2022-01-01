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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:51

Игорь Алексеевич дурницю пишете, якщо люди в шлюбі даєте документ про шлюб і довідку про доходи жінки/чоловіка. Їх приймають.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:54

  adj написав:Игорь Алексеевич дурницю пишете, якщо люди в шлюбі даєте документ про шлюб і довідку про доходи жінки/чоловіка. Їх приймають.
И рассматривают уже 14 дней. Сказали могут и 45 дней. Когда вас блокнут, напишите как ускорить процесс.
Рассмотрим ещё вариант. Муж и жена в разводе по документам, а фактически живут как и жили. И далкее по тексту выше. Там мозги у банкиров вообще зашкаливают и начинают задавать вопросы - причины развода...)) Это тоже отмывание денег???))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:03

Рассмотрим третий вариант. Есть много у семьи недв. имущества. Решили родители всё переписать на ребёнка. Ребёнк СПД, свой отдельный бизнес + она занимается арендой, оплачивает все налоги. Часть прибыли отдаёт родителям, т.е помогает им. Опять у банка глюк в компе, как может это быть. Получается один работает, а др. отдыхают... ?? Это отмывание или преступление?? Или что всем надо обяз. быть СПД. Думаю здесь достаточно одному быть СПД и вести весь бизнес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:14

Re: А-Банк

Діти це перша лінія, вони можуть спокійно давати свої (офіційні гроші) батькам, податку не буде для батьків за таку допомогу, питань у банка теж.

Якщо подружжя розводиться а по факту живе разом і має спільний побут то це їх ризики(схематоз). Хай або одружуються назад або краще планують фінансові операції.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:22

Re: А-Банк

  adj написав:Діти це перша лінія, вони можуть спокійно давати свої (офіційні гроші) батькам, податку не буде для батьків за таку допомогу, питань у банка теж.
Вы мне это хотите рассказать?. Когда вас блоканут, то поговорите с роботом или в отделении со вторым роботом.))
Зимой тоже общался с Райфом. И дети и СПД и доходы их три недели ничего не устраивало. Их устраивало держать деньги более трёх мес.По регаменту отНБУ могут рассматривать документы до 6мес.
Игорь Алексеевич
 
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