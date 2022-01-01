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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2024 22:51
Игорь Алексеевич дурницю пишете, якщо люди в шлюбі даєте документ про шлюб і довідку про доходи жінки/чоловіка. Їх приймають.
Додано: Нед 22 вер, 2024 22:54
И рассматривают уже 14 дней. Сказали могут и 45 дней. Когда вас блокнут, напишите как ускорить процесс.
Рассмотрим ещё вариант. Муж и жена в разводе по документам, а фактически живут как и жили. И далкее по тексту выше. Там мозги у банкиров вообще зашкаливают и начинают задавать вопросы - причины развода...)) Это тоже отмывание денег???))
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:03
Рассмотрим третий вариант. Есть много у семьи недв. имущества. Решили родители всё переписать на ребёнка. Ребёнк СПД, свой отдельный бизнес + она занимается арендой, оплачивает все налоги. Часть прибыли отдаёт родителям, т.е помогает им. Опять у банка глюк в компе, как может это быть. Получается один работает, а др. отдыхают... ?? Это отмывание или преступление?? Или что всем надо обяз. быть СПД. Думаю здесь достаточно одному быть СПД и вести весь бизнес.
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:14
Re: А-Банк
Діти це перша лінія, вони можуть спокійно давати свої (офіційні гроші) батькам, податку не буде для батьків за таку допомогу, питань у банка теж.
Якщо подружжя розводиться а по факту живе разом і має спільний побут то це їх ризики(схематоз). Хай або одружуються назад або краще планують фінансові операції.
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:22
Re: А-Банк
Вы мне это хотите рассказать?. Когда вас блоканут, то поговорите с роботом или в отделении со вторым роботом.))
Зимой тоже общался с Райфом. И дети и СПД и доходы их три недели ничего не устраивало. Их устраивало держать деньги более трёх мес.По регаменту отНБУ могут рассматривать документы до 6мес.
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:44
Re: А-Банк
Та не блокують щось хоча і зарплату знімаю під нуль, і долар купляю і знімаю, і користуюсь крім зарплатного банку ще окремо моно, абанком, альянсом, бвр, всі поповнюю СЕПом з основного банку, в якому ще й знімаю постійно під нуль все кожен місяць. З моєї сторони всюди пройдена актуалізація, як документів так і даних про доходи (превентивно). Поки ні один банк не запитував довідку про доходи. Але читаючи цю гілку, я вже давно чекаю, все ніяк не виходить попасти під роздачу.
Але у мене і ПФУ актуальні дані про роботу і паспортні дані в профілі. В ДПС також дані в реєстрі платників податків правильні, паспортні дані актуальні, адреса. Не говорячи про дані про доходи, там теж все є, подаються річні декларації в яких звітував навіть про відсотки з депозитів (ДПС їх приймала і записувала в базу).
Тому чекаю, вот як мене взрючять то повірю, бо р2р не ганяю взагалі, кріпту і всяку таку фігню не купляю/продаю. Іноді можу на олкс барахло продати через олкс доставку - все.
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:50
Re: А-Банк
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:56
Игорь Алексеевич я і не спорю, просто коли вже мене хлопнуть то буду знати що це точно вже гайки. Бо тут на форумі багато сказочників. І я цього не розумію, ну заблокували, сять розпиши нормально що робив таке що банк може сприйняти як щось мутне. У вашому випадку це привіт від райфа, той переказ мав мати чудовий коментар до переказу, згідно з яким у вас навіть не питали документи, ви вже провалили фін.мон в іншому банку з вами Абанку все ясно, враховуючи що там ще величезна черга на перевірку документів інших людей.
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:04
Re: А-Банк
Само интересно то, что они мне выдали кредитку и налили 100тыс. А теперь мне надо ее прибл. 40 тыс. погасить до конца мес., а они меня заблокировали.)) Возможно и не райф. Блоканули 30 августа, когда 29 августа перекинул им через Моно на погашение кредитки. Там смотрю на минфине есть такие ситуации как у меня моно - а банка - блок моментом. И сумма правда была до 5тыс.грн.
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