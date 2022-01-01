RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:03

Рассмотрим третий вариант. Есть много у семьи недв. имущества. Решили родители всё переписать на ребёнка. Ребёнк СПД, свой отдельный бизнес + она занимается арендой, оплачивает все налоги. Часть прибыли отдаёт родителям, т.е помогает им. Опять у банка глюк в компе, как может это быть. Получается один работает, а др. отдыхают... ?? Это отмывание или преступление?? Или что всем надо обяз. быть СПД. Думаю здесь достаточно одному быть СПД и вести весь бизнес.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:14

Re: А-Банк

Діти це перша лінія, вони можуть спокійно давати свої (офіційні гроші) батькам, податку не буде для батьків за таку допомогу, питань у банка теж.

Якщо подружжя розводиться а по факту живе разом і має спільний побут то це їх ризики(схематоз). Хай або одружуються назад або краще планують фінансові операції.
adj
 
Повідомлень: 716
З нами з: 08.04.22
Подякував: 103 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:22

Re: А-Банк

  adj написав:Діти це перша лінія, вони можуть спокійно давати свої (офіційні гроші) батькам, податку не буде для батьків за таку допомогу, питань у банка теж.
Вы мне это хотите рассказать?. Когда вас блоканут, то поговорите с роботом или в отделении со вторым роботом.))
Зимой тоже общался с Райфом. И дети и СПД и доходы их три недели ничего не устраивало. Их устраивало держать деньги более трёх мес.По регаменту отНБУ могут рассматривать документы до 6мес.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:44

Re: А-Банк

  Игорь Алексеевич написав:Когда вас блоканут, то поговорите

Та не блокують щось хоча і зарплату знімаю під нуль, і долар купляю і знімаю, і користуюсь крім зарплатного банку ще окремо моно, абанком, альянсом, бвр, всі поповнюю СЕПом з основного банку, в якому ще й знімаю постійно під нуль все кожен місяць. З моєї сторони всюди пройдена актуалізація, як документів так і даних про доходи (превентивно). Поки ні один банк не запитував довідку про доходи. Але читаючи цю гілку, я вже давно чекаю, все ніяк не виходить попасти під роздачу.

Але у мене і ПФУ актуальні дані про роботу і паспортні дані в профілі. В ДПС також дані в реєстрі платників податків правильні, паспортні дані актуальні, адреса. Не говорячи про дані про доходи, там теж все є, подаються річні декларації в яких звітував навіть про відсотки з депозитів (ДПС їх приймала і записувала в базу).

Тому чекаю, вот як мене взрючять то повірю, бо р2р не ганяю взагалі, кріпту і всяку таку фігню не купляю/продаю. Іноді можу на олкс барахло продати через олкс доставку - все.
adj
 
Повідомлень: 716
З нами з: 08.04.22
Подякував: 103 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:50

Re: А-Банк

  adj написав:бо р2р не ганяю взагалі,
Не переживайте, думаю скоро прочитаю здесь сообщения от вас, кто и как действовал при блоке. На ветке райфа уже были авторитеты, а потом Ой...хлопок...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:56

Игорь Алексеевич я і не спорю, просто коли вже мене хлопнуть то буду знати що це точно вже гайки. Бо тут на форумі багато сказочників. І я цього не розумію, ну заблокували, сять розпиши нормально що робив таке що банк може сприйняти як щось мутне. У вашому випадку це привіт від райфа, той переказ мав мати чудовий коментар до переказу, згідно з яким у вас навіть не питали документи, ви вже провалили фін.мон в іншому банку з вами Абанку все ясно, враховуючи що там ще величезна черга на перевірку документів інших людей.
adj
 
Повідомлень: 716
З нами з: 08.04.22
Подякував: 103 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:04

Re: А-Банк

  adj написав:з вами Абанку все ясно, враховуючи що там ще величезна черга на перевірку документів інших людей.
Само интересно то, что они мне выдали кредитку и налили 100тыс. А теперь мне надо ее прибл. 40 тыс. погасить до конца мес., а они меня заблокировали.)) Возможно и не райф. Блоканули 30 августа, когда 29 августа перекинул им через Моно на погашение кредитки. Там смотрю на минфине есть такие ситуации как у меня моно - а банка - блок моментом. И сумма правда была до 5тыс.грн.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 07:57

  Игорь Алексеевич написав:
  adj написав:Игорь Алексеевич дурницю пишете, якщо люди в шлюбі даєте документ про шлюб і довідку про доходи жінки/чоловіка. Їх приймають.
И рассматривают уже 14 дней. Сказали могут и 45 дней. Когда вас блокнут, напишите как ускорить процесс.
Рассмотрим ещё вариант. Муж и жена в разводе по документам, а фактически живут как и жили. И далкее по тексту выше. Там мозги у банкиров вообще зашкаливают и начинают задавать вопросы - причины развода...)) Это тоже отмывание денег???))

Якщо так рахувати,то дивитися треба по іншому. Якщо я практикуючий адвокат надам договорів в яких не буде вказано або сума або немає платіжного доручення,це факап від банку чи договір без суми можна в будь-який момент сказати що заробив 2 млн грн проте не сплатив з них жодного податку. З вас питають якщо сума ок,то надайте довідку що з цієї суми ви сплатили податки. Можливо треба було офіційно попрацювати,і не було б у банків незрозуміліх питань. Доречі у Запоріжжі перші прильоти КАБів ((( це погана новина,проте ще зменшує шанс заробити на оренді.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17846
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:00

Re: А-Банк

значить абанк вирішив додати в партнерський кешбек сайт (Бігль) у якого нема оплати по MCC
вони що мазохісти??
кожен кешбек вручну нараховувати будуть?

Зображення
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:41

  novichok написав:Розстрочка оформленна на карту Вигода (епіцентр), гаситься автоматом з кредитних коштів без 4%, як і оплата частинами, чи ні?
Про варіант гасити жовтою я знаю.

може хто знає відповідь?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 204205206207>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, PUMB і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 64, 65, 66
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
654 406392
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2024 13:24
quadro_tony_da
Банк Альянс 1 ... 117, 118, 119
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1180 593034
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2024 04:48
1finanсier
Юнекс Банк 1 ... 134, 135, 136
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1351 468661
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2024 01:30
quadro_tony_da

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2061)
23.09.2024 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.