Додано: Нед 22 вер, 2024 23:44

Игорь Алексеевич написав: Когда вас блоканут, то поговорите Когда вас блоканут, то поговорите

Та не блокують щось хоча і зарплату знімаю під нуль, і долар купляю і знімаю, і користуюсь крім зарплатного банку ще окремо моно, абанком, альянсом, бвр, всі поповнюю СЕПом з основного банку, в якому ще й знімаю постійно під нуль все кожен місяць. З моєї сторони всюди пройдена актуалізація, як документів так і даних про доходи (превентивно). Поки ні один банк не запитував довідку про доходи. Але читаючи цю гілку, я вже давно чекаю, все ніяк не виходить попасти під роздачу.Але у мене і ПФУ актуальні дані про роботу і паспортні дані в профілі. В ДПС також дані в реєстрі платників податків правильні, паспортні дані актуальні, адреса. Не говорячи про дані про доходи, там теж все є, подаються річні декларації в яких звітував навіть про відсотки з депозитів (ДПС їх приймала і записувала в базу).Тому чекаю, вот як мене взрючять то повірю, бо р2р не ганяю взагалі, кріпту і всяку таку фігню не купляю/продаю. Іноді можу на олкс барахло продати через олкс доставку - все.