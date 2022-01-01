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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:43
novichok написав: novichok написав:
Розстрочка оформленна на карту Вигода (епіцентр), гаситься автоматом з кредитних коштів без 4%, як і оплата частинами, чи ні?
Про варіант гасити жовтою я знаю.
може хто знає відповідь?
У мене малий КЛ загальний - тому допкартки АТБ та Вигода , лише звичайні покупки
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