У мене малий КЛ загальний - тому допкартки АТБ та Вигода , лише звичайні покупки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:43
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:43
Re: А-Банк
Що можете мені порекомендувати?
Зараз знаходжусь за кордоном. З фізичних карток наразі залишаються лише картки А-банку - Зелена (строк 12/2024) та Жовта (7/2027). Обидві у гривні. Не користувався ними майже 2 роки.
Якою з них вигідніше почати користуватися, щоб розраховуватися тут у крамницях? Мається на увазі, для цього перекидати на неї з іншого українського банку якусь гривню.
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