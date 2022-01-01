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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:43

  novichok написав:
  novichok написав:Розстрочка оформленна на карту Вигода (епіцентр), гаситься автоматом з кредитних коштів без 4%, як і оплата частинами, чи ні?
Про варіант гасити жовтою я знаю.

може хто знає відповідь?



У мене малий КЛ загальний - тому допкартки АТБ та Вигода , лише звичайні покупки
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:43

Re: А-Банк

Що можете мені порекомендувати?
Зараз знаходжусь за кордоном. З фізичних карток наразі залишаються лише картки А-банку - Зелена (строк 12/2024) та Жовта (7/2027). Обидві у гривні. Не користувався ними майже 2 роки.
Якою з них вигідніше почати користуватися, щоб розраховуватися тут у крамницях? Мається на увазі, для цього перекидати на неї з іншого українського банку якусь гривню.
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:26

reef не стоит учитывая проблемный финмониторинг в банке.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:56

Re: А-Банк

Абанк зробив свого Болта, додатковий кишмиш на фастфуд 3%
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:27

  chipmunk написав:Абанк зробив свого Болта, додатковий кишмиш на фастфуд 3%

Минутка свинорыльства.
Раньше все Пузатые Хаты, в которых приходилось бывать, имели МСС 5814 (тот самый фастфуд).
Но сейчас у них часть терминалов фастфуд, а часть - "кафе и рестораны".
Сложилось впечатление, что старые терминалы не трогают, но при их добавлении/замене новым терминалам выставляется МСС "кафе и рестораны".
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:38

Re: А-Банк

  Driver написав:Но сейчас у них часть терминалов фастфуд, а часть - "кафе и рестораны".

В Контейнерах теж так, в одному навіть пиво було рестораном, а їжа фастфудом
chipmunk
 
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