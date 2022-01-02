У мене малий КЛ загальний - тому допкартки АТБ та Вигода , лише звичайні покупки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:43
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:43
Re: А-Банк
Що можете мені порекомендувати?
Зараз знаходжусь за кордоном. З фізичних карток наразі залишаються лише картки А-банку - Зелена (строк 12/2024) та Жовта (7/2027). Обидві у гривні. Не користувався ними майже 2 роки.
Якою з них вигідніше почати користуватися, щоб розраховуватися тут у крамницях? Мається на увазі, для цього перекидати на неї з іншого українського банку якусь гривню.
Додано: Пон 30 вер, 2024 17:56
Re: А-Банк
Абанк зробив свого Болта, додатковий кишмиш на фастфуд 3%
Додано: Пон 30 вер, 2024 21:27
Минутка свинорыльства.
Раньше все Пузатые Хаты, в которых приходилось бывать, имели МСС 5814 (тот самый фастфуд).
Но сейчас у них часть терминалов фастфуд, а часть - "кафе и рестораны".
Сложилось впечатление, что старые терминалы не трогают, но при их добавлении/замене новым терминалам выставляется МСС "кафе и рестораны".
Додано: Вів 01 жов, 2024 08:38
Re: А-Банк
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:21
Ломбард зламав шаблони для СЕП-підтягує з історії якісь старі платежі за 2021-22рр як "останні", якщо знайти у історії щось свіжіше і спробувати повторити, то теж викидує на екран введення IBAN. Лише як заново створити, то дає оплатити, але в "останніх" цей платіж не з'являється. Це лише у мене так чи є й інші постраждалі?
Ще у мене в однієї жовтої показує термін дії до 12/99. Ломбард піклується про те, щоб було, що залишити онукам.
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:27
у мене зявилися замість реальних карток - віртуальні , при тому що пластикові дійсні до 27 року , а віртуальні які в застосунку до 31
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