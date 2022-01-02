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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:08
M-Audio написав:
А картки з 99 роком в мене теж були (може і є) -- здається, це ті, по яким картка закінчилася, а рахунок залишився.
Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая до 12/99" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.
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Вів 01 жов, 2024 16:31
sens