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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:08

  M-Audio написав:А картки з 99 роком в мене теж були (може і є) -- здається, це ті, по яким картка закінчилася, а рахунок залишився.

Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая до 12/99" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 11:21

Майте на увазі, що можуть підставити, заблочивши карту, якщо ви робите покупку наприклад на 9000грн. При цьому прибрати такі перевірки немає можливості. З іншими банками такого не помічав. Тому не треба надіятись, що пройде все гладко, якщо ви вирішили піти в ресторан, ювелірний салон, чи купити телевізор.
Відеодзвінки для підтвердження через додаток не працюють.
Лише один оператор з 5 додумався передзвонити через вайбер, спустя 8 годин, інакше прийшлось би йти в банк.
vetalok
 
Повідомлень: 336
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  #<1 ... 205206207208
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