Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая до 12/99" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:08
Додано: Пон 14 жов, 2024 11:21
Майте на увазі, що можуть підставити, заблочивши карту, якщо ви робите покупку наприклад на 9000грн. При цьому прибрати такі перевірки немає можливості. З іншими банками такого не помічав. Тому не треба надіятись, що пройде все гладко, якщо ви вирішили піти в ресторан, ювелірний салон, чи купити телевізор.
Відеодзвінки для підтвердження через додаток не працюють.
Лише один оператор з 5 додумався передзвонити через вайбер, спустя 8 годин, інакше прийшлось би йти в банк.
Додано: Пон 14 жов, 2024 12:09
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