Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая до 12/99" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:08
Додано: Пон 14 жов, 2024 11:21
Майте на увазі, що можуть підставити, заблочивши карту, якщо ви робите покупку наприклад на 9000грн. При цьому прибрати такі перевірки немає можливості. З іншими банками такого не помічав. Тому не треба надіятись, що пройде все гладко, якщо ви вирішили піти в ресторан, ювелірний салон, чи купити телевізор.
Відеодзвінки для підтвердження через додаток не працюють.
Лише один оператор з 5 додумався передзвонити через вайбер, спустя 8 годин, інакше прийшлось би йти в банк.
Додано: Пон 14 жов, 2024 12:09
Додано: Чет 17 жов, 2024 12:10
Re: А-Банк
Блокування рахунку А-Банк, моя історія
6 жовтня звернувся в телеграм підтримку бо не міг відкрити картку болт в додатку, при спробі відкрити картку йшла загрузка і потім нічого не відбувалось.
Підтримка надала додаткові кроки які я можу зробити щоб відкрити картку але вони не працювали, після чого мені в підтримці повідомили що:
Я не став сперечатись з агентом підтримки, попросив лише щоб закрили рахунки онлайн бо йти у відділення я не збираюсь.
Одразу після закриття рахунків сформував скаргу в НБУ, до якої долучив всі фактичні дані, і направив її в НБУ і одночасно в А-Банк (на пошту обом).
7 жовтня НБУ зареєстрував скаргу, також в той же день А-банк зареєстрував скаргу (тому що їм я її теж віправив).
В скаргі не було емоцій, все було цивілізовано, останнім абзацом я написав що якщо це була помилка зі сторони банку, то я не не проти знову стати клієнтом банку, тому що мене цікавить картка віза болт.
Сьогодні мене в телефонному режимі повідомили що банк провів перевірку, це була помилка їх системи, і якщо я хочу я можу знову стати клієнтом банку через додаток. Що я і зробив, і відкрив візу болт, ліміт дали в 2 рази менший, але дали.
P.S. це у мене вже другий прикол з А-банком за останні пару років, колись у мене були складності з відкриттям рахунку в банку, де також щоб відкрити рахунок доводилось звертатись з офіційним зверненням (але без залучення НБУ) і весь процес зайняв декілька місяців. Тоді також сказали що якась помилка системи, можливо той самий минулий глюк зараз і повпливав на те що система вирішила що зі мною треба попрощатись. Про цей глюк я також писав в заяві, і надавав фактичні дані (листування з банком).
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Як резюме, якщо вас дійсно банк ні за що заблокує, то можливість розблокування є.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:40
Re: А-Банк
Знайшов цікавий пункт завдяки цьому форуму:
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів), стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.
А банк = редіски
Чи вбереже мене від цього відсутність своїх коштів ? Але тоді сенс якщо там не можна трмати свої гроші , виходить тільки кредитною лінією користуватися .
Від якої суми зарахувань в місяць почнуться вищевказані проблеми ? 70-90-150 ?
Додано: Суб 19 жов, 2024 00:26
Re: А-Банк
Как хорошо что я случайно зашел на форум и увидел статтью и копнул глубже как раз хотел начать активно польщоваться А банком … спасибо форуму . Осталось узнать чио по Альфабанку то есть сенсу и вообще что посоветуете из норм банков через которьіх можно получить хотя бьі 100 тис грн мес без документов
Додано: Суб 19 жов, 2024 11:45
yama це вам в тему фін моніторингу. Але щоб ви розуміли банки стають жорсткішими, якщо відкрити нову картку і таке робити то на вас будуть уважніше дивитись ніж якщо у вас карта вже давно і анкета з даними заповнена з великими доходами (і то навіть це не гарантія що не запитають про конкретний переказ і не захочуть підтверджуючі документи про доходи)
Додано: Сер 23 жов, 2024 16:26
А тут кешбеки по карткам АТБ, Вигода, Болт нараховуються-виводяться кожен окремо
чи плюсуються один до іншого
Додано: Сер 23 жов, 2024 16:55
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:14
Re: А-Банк
Атб й болт разом
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