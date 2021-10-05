Додано: Чет 17 жов, 2024 12:10

Банком прийняте рішення про завершення ділових відносин з клієнтом. Вам необхідно звернутись до будь-якого відділення Банку для закриття рахунків.

Блокування рахунку А-Банк, моя історія6 жовтня звернувся в телеграм підтримку бо не міг відкрити картку болт в додатку, при спробі відкрити картку йшла загрузка і потім нічого не відбувалось.Підтримка надала додаткові кроки які я можу зробити щоб відкрити картку але вони не працювали, після чого мені в підтримці повідомили що:Я не став сперечатись з агентом підтримки, попросив лише щоб закрили рахунки онлайн бо йти у відділення я не збираюсь.Одразу після закриття рахунків сформував скаргу в НБУ, до якої долучив всі фактичні дані, і направив її в НБУ і одночасно в А-Банк (на пошту обом).7 жовтня НБУ зареєстрував скаргу, також в той же день А-банк зареєстрував скаргу (тому що їм я її теж віправив).В скаргі не було емоцій, все було цивілізовано, останнім абзацом я написав що якщо це була помилка зі сторони банку, то я не не проти знову стати клієнтом банку, тому що мене цікавить картка віза болт.Сьогодні мене в телефонному режимі повідомили що банк провів перевірку, це була помилка їх системи, і якщо я хочу я можу знову стати клієнтом банку через додаток. Що я і зробив, і відкрив візу болт, ліміт дали в 2 рази менший, але дали.P.S. це у мене вже другий прикол з А-банком за останні пару років, колись у мене були складності з відкриттям рахунку в банку, де також щоб відкрити рахунок доводилось звертатись з офіційним зверненням (але без залучення НБУ) і весь процес зайняв декілька місяців. Тоді також сказали що якась помилка системи, можливо той самий минулий глюк зараз і повпливав на те що система вирішила що зі мною треба попрощатись. Про цей глюк я також писав в заяві, і надавав фактичні дані (листування з банком).--Як резюме, якщо вас дійсно банк ні за що заблокує, то можливість розблокування є.