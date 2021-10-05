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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:32

  kulikrom написав:
  flysoulfly написав:кожен окремо

щодо Болта не скажу, а от Вигода точно окремо, як тільки соточку наколядуєте.
не гарно.

А не знаєте, і в Sense теж окремо картка Вигода кешбек начислює ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:34

flysoulfly Окремо
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  #<1 ... 206207208209
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