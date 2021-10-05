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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:32
kulikrom написав: flysoulfly написав:
кожен окремо
щодо Болта не скажу, а от Вигода точно окремо, як тільки соточку наколядуєте.
не гарно.
А не знаєте, і в Sense теж окремо картка Вигода кешбек начислює ?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:34
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