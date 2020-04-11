не гарно.
А не знаєте, і в Sense теж окремо картка Вигода кешбек начислює ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:32
Додано: Нед 27 жов, 2024 09:36
Re: А-Банк
Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?
Додано: Нед 27 жов, 2024 10:11
Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает
|