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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:32

  kulikrom написав:
  flysoulfly написав:кожен окремо

щодо Болта не скажу, а от Вигода точно окремо, як тільки соточку наколядуєте.
не гарно.

А не знаєте, і в Sense теж окремо картка Вигода кешбек начислює ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:34

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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 09:36

Re: А-Банк

Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:11

  Investor_K написав:Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?

Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:59

  WallNutPen написав:
  Investor_K написав:Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?

Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает

Це все складно. Я людина проста. Різним іноземним словам не навчена. Мені ото аби переказ
Investor_K
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