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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:32
kulikrom написав: flysoulfly написав:
кожен окремо
щодо Болта не скажу, а от Вигода точно окремо, як тільки соточку наколядуєте.
не гарно.
А не знаєте, і в Sense теж окремо картка Вигода кешбек начислює ?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:34
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:36
Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:11
Investor_K написав:
Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?
Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:59
WallNutPen написав: Investor_K написав:
Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?
Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает
Це все складно. Я людина проста. Різним іноземним словам не навчена. Мені ото аби переказ
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Додано: Нед 27 жов, 2024 12:48
Investor_K написав: WallNutPen написав: Investor_K написав:
Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?
Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает
Це все складно. Я людина проста. Різним іноземним словам не навчена. Мені ото аби переказ
Мені теж ... От пам'ятаю було в спортлото - все просто і зрозуміло
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