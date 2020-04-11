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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:32

  kulikrom написав:
  flysoulfly написав:кожен окремо

щодо Болта не скажу, а от Вигода точно окремо, як тільки соточку наколядуєте.
не гарно.

А не знаєте, і в Sense теж окремо картка Вигода кешбек начислює ?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:34

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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 09:36

Re: А-Банк

Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:11

  Investor_K написав:Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?

Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:59

  WallNutPen написав:
  Investor_K написав:Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?

Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает

Це все складно. Я людина проста. Різним іноземним словам не навчена. Мені ото аби переказ
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:48

Re: А-Банк

Investor_K написав:
  WallNutPen написав:
  Investor_K написав:Чому з національного кешбеку не можеа сплати ні за комуналку ні поповнити телефон?

Почему нельзя? Можно. Используйте внешние пополняхи и сервисы оплат - и все будет работать. Оплата внутри приложения тут реализована как перевод денег со счета а не с карты. В этом случае применяется не МСС "коммуналки" или "пополнения телефона" а МСС перевода. Может со временем банк и перенастроит свое приложение, но пока так. Но с сайтов ОПСОСов и всяких портмоне, изипэй, пэйхаб - все работает

Це все складно. Я людина проста. Різним іноземним словам не навчена. Мені ото аби переказ
Мені теж ... От пам'ятаю було в спортлото - все просто і зрозуміло
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:32

  lamal написав: От пам'ятаю було в спортлото - все просто і зрозуміло

Нееее.... В спортлото было все сложно, надо было ждать, смотреть, сверять результаты.... А просто было в лотарее "Спринт" - купил билет, разорвал и сразу знаешь что именно ты выиграл ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:26

  adj написав:yama це вам в тему фін моніторингу. Але щоб ви розуміли банки стають жорсткішими, якщо відкрити нову картку і таке робити то на вас будуть уважніше дивитись ніж якщо у вас карта вже давно і анкета з даними заповнена з великими доходами (і то навіть це не гарантія що не запитають про конкретний переказ і не захочуть підтверджуючі документи про доходи)
Анкета в мене всюди заповнена на 100 + карточки всі по кілька років ще задовго до повномасштабного відкриті, Правда раніше я там великі суми не ганяв , максимум 20 000 / міс в місяць, обходився готівкою . Якщо ще дасте пряме посилання на цю тему то поставлю плюсик )))
Слава вищим силам поки що монобанк два місяці по 120 пропускає . Ще додам трошки сенсу (альфа банку колишнього) там в мене роками хамелеон в мінус $500 висів :roll: Якось потрошку буду балансувати . Ранніше на а банк потроху приходило , по 5 тис то може і по 10 тис пройде . Доречі в цьому році всі банки перепитували рівень доходів , всім вказав по телефону і анкетах в межах 80-120+ тож сподіваюсь шанс є. Не хочеться потім ходити по банках .

Як швидко віддають гроші якщо відмовлять в обслуговуванні ?
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:00

Re: А-Банк

  yama написав:Якщо ще дасте пряме посилання на цю тему

держите Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
  yama написав:Як швидко віддають гроші якщо відмовлять в обслуговуванні ?

во многом зависит от банка - но чаще всего ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ не быстро. Так что лучше до этого не доводить
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