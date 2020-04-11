І улюблена внтелектуальна гра - в чапаєва
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 08:22
І улюблена внтелектуальна гра - в чапаєва
Додано: П'ят 01 лис, 2024 01:52
Вилітає при спробі зайти до розділу вибору КБ. Це так мило, що вони щоразу просять їх оцінити...
UPD. Вже зажило.
Додано: Вів 05 лис, 2024 14:44
Сделал заказ в Болт Фуд. Оплатил картой Болт (А-банковской).
Обещанной скидки (до 20%) нет.
Что я сделал не так?
(или здесь логика в том, что 0% - это тоже "до 20%"?)
Додано: Вів 05 лис, 2024 21:27
Re: А-Банк
З нацкешбеку вже можна поповнювати мобілки. Поповнив жінці, онучці, жучці, котику та мишці
Додано: Сер 06 лис, 2024 02:19
У ломбарда своя логика. У моего знакомого в списке кешбека появилось предложение 3% КБ в Форе при оплате картами МС. Он сделал контрольную покупку на 7грн, естественно кешбека только 0,7%.Он наехал на поддержку, там 2 дня молчали, а сегодня раздуплились, извинились, сказали что до начислили 15 копеек КБ за ту операцию на 7грн, но с 5 числа изменили правила и терь 3% КБ на покупки картами МС, но только при покупках онлайн. И это при том, что категории выбирались 1 числа, а изменения внесены с 5-го. И куда жаловаться? Как вам такой реверанс? )
В который раз убеждаюсь, что с бразерс дела иметь не стоит )
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