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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

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А-Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 08:22

  WallNutPen написав:
  lamal написав: От пам'ятаю було в спортлото - все просто і зрозуміло

Нееее.... В спортлото было все сложно, надо было ждать, смотреть, сверять результаты.... А просто было в лотарее "Спринт" - купил билет, разорвал и сразу знаешь что именно ты выиграл ;)

І улюблена внтелектуальна гра - в чапаєва
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 01:52

Вилітає при спробі зайти до розділу вибору КБ. Це так мило, що вони щоразу просять їх оцінити...

UPD. Вже зажило.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:44

Сделал заказ в Болт Фуд. Оплатил картой Болт (А-банковской).
Обещанной скидки (до 20%) нет.

Что я сделал не так?

(или здесь логика в том, что 0% - это тоже "до 20%"?)
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 21:27

Re: А-Банк

З нацкешбеку вже можна поповнювати мобілки. Поповнив жінці, онучці, жучці, котику та мишці
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:19

  Driver написав:Сделал заказ в Болт Фуд. Оплатил картой Болт (А-банковской).
Обещанной скидки (до 20%) нет.

Что я сделал не так?

(или здесь логика в том, что 0% - это тоже "до 20%"?)

У ломбарда своя логика. У моего знакомого в списке кешбека появилось предложение 3% КБ в Форе при оплате картами МС. Он сделал контрольную покупку на 7грн, естественно кешбека только 0,7%.Он наехал на поддержку, там 2 дня молчали, а сегодня раздуплились, извинились, сказали что до начислили 15 копеек КБ за ту операцию на 7грн, но с 5 числа изменили правила и терь 3% КБ на покупки картами МС, но только при покупках онлайн. И это при том, что категории выбирались 1 числа, а изменения внесены с 5-го. И куда жаловаться? Как вам такой реверанс? )
В который раз убеждаюсь, что с бразерс дела иметь не стоит )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 18:53

Re: А-Банк

  Driver написав:Сделал заказ в Болт Фуд. Оплатил картой Болт (А-банковской).
Обещанной скидки (до 20%) нет.

Что я сделал не так?

(или здесь логика в том, что 0% - это тоже "до 20%"?)


це якась найобка, бо знижки на таксі також не бачу
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 01:56

quadro_tony_da
Начебто малює 20 % скидки у застосунку, після обрання маршруту, перед вибором перевізника.
Зображення
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:00

Re: А-Банк

от банк хитрі шахраї

дали 1% кешбеку а не 2% за КРАСУ
тому що пару гривень зайшло на кредитний ліміт, але 99% суми було сплачено власними
quadro_tony_da
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