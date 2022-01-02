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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2024 16:59
Driver написав:
На часть покупки, оплаченной своими, начисляется кэшбек как за свои, а на часть покупки, оплаченной кредитными - как за кредитные.
Имхо иметь на кредитке свои - моветон. Понимаю порой лимита может не хватать, но это не отменяет то что это моветон
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Додано: Суб 09 лис, 2024 17:23
А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?
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