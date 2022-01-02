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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 16:59

Re: А-Банк

  Driver написав:На часть покупки, оплаченной своими, начисляется кэшбек как за свои, а на часть покупки, оплаченной кредитными - как за кредитные.

Имхо иметь на кредитке свои - моветон. Понимаю порой лимита может не хватать, но это не отменяет то что это моветон ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 17:23

А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 158
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:16

  Чорний Ворон написав:А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?

дебеток нет?
WallNutPen
 
Повідомлень: 1275
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:08

  Чорний Ворон написав:А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?

Для цього є Жопенька картка
Amethyst
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