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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

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А-Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 16:59

Re: А-Банк

  Driver написав:На часть покупки, оплаченной своими, начисляется кэшбек как за свои, а на часть покупки, оплаченной кредитными - как за кредитные.

Имхо иметь на кредитке свои - моветон. Понимаю порой лимита может не хватать, но это не отменяет то что это моветон ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 17:23

А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:16

  Чорний Ворон написав:А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?

дебеток нет?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:08

  Чорний Ворон написав:А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?

Для цього є Жопенька картка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:40

  WallNutPen написав:
  Driver написав:На часть покупки, оплаченной своими, начисляется кэшбек как за свои, а на часть покупки, оплаченной кредитными - как за кредитные.

Имхо иметь на кредитке свои - моветон. Понимаю порой лимита может не хватать, но это не отменяет то что это моветон ;)

Ну что вы, сударь! :D
Я кидаю на кредитку свои исключительно в сумме, равной сумме оплаты. И только если кэшбек за свои хотя бы 3%
(ну или до войны, когда Моно и А давали 4% годовых на остаток своих средств)
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 18:55

Re: А-Банк

  WallNutPen написав:Понимаю порой лимита может не хватать

Замітив, що абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10 к. Чому не здогадуюсь.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 02:36

  Ой+ написав:Замітив, що абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10 к..

а інші банки після того ще не приєдналися до флешмобу ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 02:53

  Driver написав:
  M-Audio написав:А картки з 99 роком в мене теж були (може і є) -- здається, це ті, по яким картка закінчилася, а рахунок залишився.

Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая до 12/99" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.


и тянучка р2р, и толкалка р2р на/с такой Жовтой/99 работают нормально?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 13:40

  Ой+ написав:Замітив, що абанка раптом
закрила мені зелену віртуальну без кред.ліміту. Як по мені, карток забагато не буває, але банк вирішив по своєму, оптимізація.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:59

  flysoulfly написав:
  Driver написав:Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая до 12/99" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.

и тянучка р2р, и толкалка р2р на/с такой Жовтой/99 работают нормально?

Не знаю, Р2Р на неё/с неё не пробовал.
Предпочитаю СЭП :D
Driver
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