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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2024 16:59
Driver написав:
На часть покупки, оплаченной своими, начисляется кэшбек как за свои, а на часть покупки, оплаченной кредитными - как за кредитные.
Имхо иметь на кредитке свои - моветон. Понимаю порой лимита может не хватать, но это не отменяет то что это моветон
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WallNutPen
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Додано: Суб 09 лис, 2024 17:23
А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?
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Чорний Ворон
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Додано: Суб 09 лис, 2024 19:16
Чорний Ворон написав:
А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?
дебеток нет?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:08
Чорний Ворон написав:
А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?
Для цього є Жопенька картка
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Додано: Суб 09 лис, 2024 23:40
WallNutPen написав: Driver написав:
На часть покупки, оплаченной своими, начисляется кэшбек как за свои, а на часть покупки, оплаченной кредитными - как за кредитные.
Имхо иметь на кредитке свои - моветон. Понимаю порой лимита может не хватать, но это не отменяет то что это моветон
Ну что вы, сударь!
Я кидаю на кредитку свои исключительно в сумме, равной сумме оплаты. И только если кэшбек за свои хотя бы 3%
(ну или до войны, когда Моно и А давали 4% годовых на остаток своих средств)
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Driver
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Додано: Вів 12 лис, 2024 18:55
WallNutPen написав:
Понимаю порой лимита может не хватать
Замітив, що абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10 к. Чому не здогадуюсь.
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Ой+
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Додано: Сер 13 лис, 2024 02:36
Ой+ написав:
Замітив, що абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10 к..
а інші банки після того ще не приєдналися до флешмобу ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 лис, 2024 02:53
Driver написав: M-Audio написав:
А картки з 99 роком в мене теж були (може і є) -- здається, це ті, по яким картка закінчилася, а рахунок залишився.
Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая
до 12/99
" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.
и тянучка р2р, и толкалка р2р на/с такой Жовтой/99
работают нормально?
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 лис, 2024 13:40
Ой+ написав:
Замітив, що абанка раптом
закрила мені зелену віртуальну без кред.ліміту. Як по мені, карток забагато не буває, але банк вирішив по своєму, оптимізація.
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kulikrom
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:59
flysoulfly написав: Driver написав:
Ну не знаю.
Моя "КДВ → Жёлтая
до 12/99
" работает. Снимаю с неё наличку в банкоматах - никаких проблем.
и тянучка р2р, и толкалка р2р на/с такой Жовтой/99
работают нормально?
Не знаю, Р2Р на неё/с неё не пробовал.
Предпочитаю СЭП
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Driver
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